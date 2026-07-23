Una adolescente de 14 años, identificada como Emily Tatiana Morales Hoyos, murió luego de ser atacada con un arma blanca el pasado domingo 19 de julio en la urbanización El Recreo, en el municipio de Granada (Meta).

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De acuerdo con Semana, en el crimen está involucrada una niña de 12 años que quedó bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras avanzan las investigaciones.

Según el citado medio, la agresión ocurrió hacia las 11:10 p. m. y la víctima fue auxiliada por la comunidad y trasladada al Hospital Departamental de Granada, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. El CTI de la Fiscalía adelanta la recolección de pruebas para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y cuál fue el desencadenante de la confrontación.

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Como la presunta agresora tiene 12 años, no puede ser procesada bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que aplica para jóvenes entre los 14 y los 18 años.

¿Cuáles son las hipótesis que investigan sobre el crimen de Emily Tatiana?

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer qué originó la agresión. Una de ellas apunta a un presunto caso de matoneo escolar, versión que aparece en el informe preliminar conocido por la Policía y que es objeto de verificación dentro del proceso.

Sin embargo, familiares de la víctima sostienen una versión diferente. Según relataron a varios medios, el conflicto no estaría relacionado con acoso escolar, sino con celos y diferencias personales entre las dos menores por un adolescente. Esa hipótesis también hace parte de las indagaciones, aunque hasta el momento ninguna autoridad la ha confirmado como el móvil del crimen.

¿Qué reveló el tío de la víctima sobre las amenazas?

Jonathan, tío de Emily Tatiana Morales Hoyos, aseguró en declaraciones a Blu Radio que la familia conocía antecedentes de conflictos entre las dos menores. Según afirmó, a comienzos de 2026 la niña de 12 años habría amenazado a su sobrina, situación que motivó conversaciones con los padres de la menor señalada. No obstante, indicó que nunca imaginaron que las diferencias terminarían en una agresión mortal.

El familiar también pidió que las autoridades esclarezcan completamente lo sucedido y determinen las responsabilidades correspondientes. Entretanto, la investigación continúa en poder de la Fiscalía General de la Nación, que recopila testimonios y demás elementos probatorios para reconstruir lo ocurrido la noche del crimen.

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