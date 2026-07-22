El asesinato de Celeste Valentina Osorio, la niña de tres años que murió durante un ataque armado en Polonuevo (Atlántico), continúa revelando nuevos elementos. En las últimas horas se conoció que, antes del crimen, la familia denunció presuntas exigencias extorsivas, situación que ahora hace parte de las líneas de investigación de las autoridades.

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De acuerdo con la información revelada por El Tiempo, los familiares señalaron que comenzaron a recibir amenazas en las que les exigían entregar una pistola o seis millones de pesos. Las intimidaciones, según la denuncia, se presentaron días antes del ataque y ya habían sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes.

“A mi suegra le estaban escribiendo por WhatsApp, nos pedían una suma de dinero o que entregáramos un revólver, eso fue todo”, indicó Aliana Valentina Duque Pineda, madre de la menor asesinada.

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Las pesquisas buscan establecer si esas amenazas tienen relación directa con el atentado ocurrido el pasado fin de semana, cuando hombres armados dispararon contra un grupo de personas. En medio del ataque, Celeste Valentina recibió un impacto de bala que acabó con su vida, mientras otras personas también resultaron heridas.

Los investigadores recopilan testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba para identificar a los responsables del crimen y determinar si el ataque estuvo motivado por las presuntas extorsiones denunciadas por los familiares o por otra circunstancia relacionada con el caso.

Entre tanto, la muerte de la menor provocó indignación en Atlántico y reavivó el llamado de la comunidad para fortalecer las acciones contra la extorsión y los hechos de violencia que afectan a varios municipios del departamento. Las autoridades mantienen abierta la investigación y ofrecieron una recompensa para obtener información que permita capturar a los responsables del homicidio.