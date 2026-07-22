Otra de las principales líneas de investigación apunta a establecer si el crimen obedeció a una retaliación relacionada con un proceso por extorsión. Según conoció El Tiempo, las autoridades analizan si el atentado tenía como objetivo enviar un mensaje al padre de la menor, quien permanece privado de la libertad por ese delito.
Los investigadores recopilan pruebas para determinar si existe un vínculo entre el historial judicial del hombre y el ataque en el que perdió la vida la niña. Sin embargo, por ahora esa hipótesis no ha sido confirmada y hace parte de las indagaciones que adelantan la Fiscalía y la Policía para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.
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Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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