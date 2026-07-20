Por: Blu Radio

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La muerte de una bebé de solo dos años por un disparo que recibió en su cabeza, tiene conmocionado y de luto a Polonuevo, municipio ubicado en la parte nororiental del departamento del Atlántico.

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La pequeña, identificada como Celeste Osorio Duque, fue víctima de un sujeto que aproximadamente a las 8 de la noche de este domingo se acercó hasta la ventana de la casa donde funciona una panadería, ubicada en la calle 3 con carrera 8, y disparó de manera indiscriminada impactando a la menor, informaron las autoridades.

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Según el reporte, la bebé alcanzó a llegar con vida a una clínica en Barranquilla, donde finalmente falleció.

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El alcalde de Polonuevo, Óscar Avilés, manifestó que “no es justo que los niños sean víctimas” de la creciente criminalidad en su municipio. Agregó que esta situación la venía advirtiendo tanto al Gobierno Nacional como a la Gobernación del Atlántico y otras autoridades, sobre todo por los casos de extorsión, así como otros delitos que cometen bandas criminales en su territorio.

En ese sentido, el alcalde le pidió al presidente de la República electo, Abelardo De La Espriella, mirar hacia Polonuevo para frenar la creciente ola de inseguridad que ya deja 9 muertos este año, lo que triplica la cifra de 2025 cuando se presentaron 3.

“Le hago un llamado al presidente para que se ponga al frente de esta situación en su departamento, porque estas bandas criminales, estos extorsionistas han ganado mucho espacio y necesitamos el apoyo de la Policía, de la Fiscalía”.

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Señaló Avilés que “Polonuevo cuenta con un solo cuadrante, es decir, una moto con dos uniformados” para un municipio de 21.000 habitantes, lo que es “irrisorio”.

El mandatario municipal informó que citó un consejo de seguridad extraordinario en la mañana de este lunes, que contará con la participación de otras autoridades para definir las estrategias que lleven a la captura de los responsables. Así mismo, estudia la posibilidad de decretar un toque de queda en la población.

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