Lo que comenzó como una noche de euforia por la conquista del Mundial terminó en tragedia en España. Una persona murió y otra resultó gravemente herida después del colapso de una fuente en Ciudad Rodrigo, municipio de la provincia de Salamanca, durante las celebraciones por el título conseguido por la selección española tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey.

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El accidente ocurrió en la Glorieta del Árbol Gordo, donde decenas de aficionados se habían reunido para festejar el campeonato. De acuerdo con los servicios de emergencia de Castilla y León, la estructura cedió sobre varias personas, lo que obligó a la intervención de la Policía Local, la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Salamanca y los servicios sanitarios.

Las dos personas afectadas fueron trasladadas al centro de salud de Ciudad Rodrigo. Sin embargo, una de ellas falleció poco después debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra permanece hospitalizada. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las causas que provocaron el derrumbe de la fuente.

Como parte del protocolo de atención, también fue activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias, que brinda acompañamiento a los familiares de la persona fallecida.

La tragedia ocurrió mientras miles de aficionados celebraban en diferentes ciudades españolas, como Madrid, Barcelona y Valencia, la obtención del segundo título mundial de la selección, una jornada que quedó marcada por este lamentable suceso.

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