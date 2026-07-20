La tristeza por la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una noche de tensión en el centro de Buenos Aires. Horas después de la caída 1-0 ante España en el tiempo suplementario, se registraron enfrentamientos entre un grupo de hinchas y la Policía en los alrededores del Obelisco, uno de los principales puntos de reunión de los aficionados.

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(Vea también: Reportan primer muerto durante celebraciones por el Mundial en España; una fuente colapsó sobre varios hinchas)

Miles de personas llegaron hasta el emblemático monumento para acompañar a la selección, pese a que no pudo revalidar el título conquistado en Catar 2022. Sin embargo, la concentración derivó en desórdenes cuando algunos asistentes comenzaron a lanzar piedras y botellas contra los uniformados.

La respuesta de las autoridades no tardó en llegar. La Policía desplegó un operativo para dispersar a los manifestantes, utilizando gases lacrimógenos y avanzando sobre varios grupos de personas que permanecían en la zona.

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🔴 AHORA | Incidentes en el Obelisco https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/NZ0RES9Uic — TN – Todo Noticias (@todonoticias) July 20, 2026

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran corridas por las calles del centro de la capital argentina y momentos de alta tensión.

Los disturbios también dejaron varias personas detenidas, aunque hasta el momento las autoridades no han precisado el número de capturados ni el balance oficial de heridos.

Los incidentes ocurridos en el Obelisco se suman a otros episodios de tensión registrados durante el Mundial 2026, en medio de las multitudinarias concentraciones de aficionados argentinos que acompañaron el recorrido de la ‘Albiceleste’ hasta la final.

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