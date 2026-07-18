Por: Caracol TV

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Una persona murió en Nueva York tras contraer la legionelosis, anunciaron el viernes los servicios de salud locales en un comunicado.

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El Departamento de Salud de la ciudad precisó que se han confirmado 67 casos en el barrio del Upper East Side y que 12 personas están hospitalizadas.

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También ordenó la limpieza y desinfección de 76 edificios, entre ellos el famoso Museo Metropolitano de Arte (Met), luego de que las muestras de agua dieran positivo a la bacteria responsable de esta enfermedad.

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Según la información, los primeros contagios se identificaron en los barrios de Carnegie Hill y Yorkville. Además, según las cifras oficiales los diagnósticos alcanzaron su punto máximo el 6 y 7 de julio, cuando se registraron 11 y 10 casos.

¿Qué la legionelosis y cómo se contrae?

La legionelosis, también conocida como enfermedad del legionario, es una infección pulmonar grave causada por la bacteria legionella, con una tasa de mortalidad del 9 %.

El contagio puede producirse a través de agua contaminada o al inhalar microgotas en el aire. La enfermedad no se transmite de persona a persona.

El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York llamó a quienes presenten síntomas gripales, como fiebre, escalofríos, dolores musculares y tos, a buscar atención médica inmediata.

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De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la enfermedad puede tratarse con antibióticos, aunque alrededor del 9% pueden resultar mortales, especialmente entre adultos mayores o personas con enfermedades cardíacas.

La enfermedad debe su nombre a los primeros casos conocidos, registrados en 1976 en un hotel de Filadelfia donde la asociación de veteranos de la American Legion celebraba una conferencia. En aquella ocasión murieron 34 personas.

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