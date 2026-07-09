Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Lo que era una tarde de expectativa por el partido entre Colombia y Suiza terminó en una emergencia en el municipio de San Pedro, Sucre. Eduardo Navarro Navarro, conocido como ‘El Mono”, falleció tras sufrir un infarto mientras observaba el encuentro de octavos de final.

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De acuerdo con la información conocida, el hombre presentaba antecedentes cardíacos y habría comenzado a sentir un fuerte dolor en el pecho en medio de la definición del partido. Personas cercanas intentaron auxiliarlo de inmediato.

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Pese a los esfuerzos por brindarle atención y trasladarlo a un centro asistencial, el hombre no resistió y falleció en cuestión de minutos. El hecho causó impacto entre familiares, amigos y habitantes del municipio, donde era reconocido.

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Un internauta señaló que este tipo de reacciones podría ser más común de lo que se percibe y compartió su experiencia personal: “Desde el minuto 70 empecé a sentir una ansiedad muy fuerte y mucho nerviosismo. En los alargues, la sensación de que un gol en contra sería casi definitivo aumentó la tensión, y al ver que el partido se definiría por penales, preferí salir unos minutos y tomarme una aromática. Es importante cuidarse y aprender a controlar la mente”, afirmó.

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