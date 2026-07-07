La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026 tras caer en la tanda de penales frente a Suiza, luego de un intenso empate 0-0 durante los 90 minutos reglamentarios y los 30 de la prórroga. El equipo de Néstor Lorenzo estuvo muy cerca de avanzar, pero la definición desde los doce pasos terminó favoreciendo a los europeos.

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El compromiso fue una verdadera batalla táctica. Suiza comenzó dominando la posesión, mientras Colombia fue creciendo con el paso de los minutos hasta equilibrar el desarrollo. Gustavo Puerta obligó a Gregor Kobel a una espectacular atajada, Luis Díaz estuvo cerca de quedar mano a mano y Camilo Vargas apareció cuando más lo necesitó la ‘Tricolor’ con intervenciones decisivas.

Colombia y Suiza protagonizaron un duelo cerrado durante 120 minutos

En el segundo tiempo, Suiza volvió a apretar con intensidad y Camilo Vargas sostuvo el empate con varias intervenciones de enorme categoría. Colombia respondió con el ingreso de Juan Fernando Quintero, que le dio pausa y claridad al equipo, aunque ninguna de las dos selecciones encontró el camino hacia el gol.

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La igualdad obligó al tiempo suplementario, donde ambos equipos tuvieron oportunidades claras para romper el cero. Jáminton Campaz exigió a Kobel con un potente remate, Jhon Lucumí estrelló un cabezazo en el palo y Luis Díaz volvió a encontrarse con el orden suizo.

Del otro lado, Camilo Vargas volvió a convertirse en figura con una espectacular atajada que mantuvo con vida a Colombia, mientras Lucumí terminó lesionado y fue reemplazado por Yerry Mina en los minutos finales del alargue.

Los penales sentenciaron la eliminación de Colombia

La definición desde los once metros comenzó de buena manera para Colombia con el gol de Juan Fernando Quintero, aunque Granit Xhaka respondió inmediatamente para Suiza.

El primer golpe llegó con el cobro de Dávinson Sánchez, cuyo remate terminó en el travesaño. Amdouni amplió la ventaja suiza, pero Jáminton Campaz mantuvo con vida a la Tricolor.

Cuando parecía que el panorama se complicaba definitivamente, Manuel Akanji envió su disparo por encima del travesaño y Colombia volvió a ilusionarse. Sin embargo, el ‘Cucho’ Hernández no pudo aprovechar la oportunidad y Kobel se convirtió en héroe al detener su lanzamiento.

Itten convirtió el cuarto penal suizo y Luis Díaz respondió con sangre fría para mantener con vida al seleccionado colombiano.

La última palabra la tuvo Ruben Vargas, quien no falló desde los doce pasos para decretar el triunfo europeo, sellar el pase de Suiza a los cuartos de final y poner fin al sueño de Colombia en el Mundial 2026.

Colombia deja una buena imagen, pese a la eliminación

Aunque la eliminación duele, la Selección Colombia volvió a competir de igual a igual frente a uno de los equipos más sólidos del torneo. La Tricolor terminó invicta en el tiempo reglamentario durante el campeonato, mostró solidez defensiva y estuvo a muy poco de instalarse entre los ocho mejores del mundo.

El Mundial terminó desde el punto penal, el mismo escenario que tantas veces separa la gloria de la tristeza. Y que le ha costado a Colombia… Como se revivió esa imagen ante Inglaterra en Rusia 2018. Esta vez, la moneda cayó del lado de Suiza y Colombia tendrá que esperar una nueva oportunidad para seguir persiguiendo el sueño mundialista.

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