Este martes 7 de julio, la Selección Colombia se mide ante Suiza en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, por el trascendental cruce de los octavos de final de la Copa Mundial de la Fifa 2026.

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El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llega a este compromiso con un gran impulso anímico tras derrotar por 1-0 a Ghana en la ronda anterior, gracias a un gol tempranero de Jhon Arias.

Los ‘cafeteros’ buscarán imponer su solidez defensiva, la cual les ha permitido mantener su valla invicta en tres encuentros consecutivos de esta cita mundialista.

Por su parte, el seleccionado helvético, bajo la dirección técnica de Murat Yakin, clasificó a esta instancia luego de vencer categóricamente a Argelia por 2-0 con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye.

El equipo europeo cuenta con la ventaja de no haber tenido que desplazarse de sede, jugando nuevamente en el mismo escenario de Vancouver. Sin embargo, afrontan este duelo con la sensible baja por lesión de su delantero y goleador del torneo, Johan Manzambi.

El partido cuenta con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton, encargado de impartir justicia en un compromiso donde el ganador obtendrá el tiquete a los cuartos de final del torneo internacional.

Colombia vs. Suiza EN VIVO: minuto a minuto

11:32 a.m2026-07-07T11:32:43-05:00 ID: djnlg Se lesionó la figura de Suiza ⛔️🇨🇭 Johan Manzambi SE LESIONÓ LA RODILLA y se PERDERÁ los octavos de final contra Colombia. Es el GOLEADOR de Suiza en el Mundial, con tres tantos. ‼️ Vía @Blick_Sport. pic.twitter.com/7FI6CMY5QR — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 7, 2026

11:32 a.m ID: prezb2026-07-07T11:32:00-05:00 ¡𝐄𝐬 𝐞𝐥 𝐃𝐈́𝐀, 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐚𝐢́𝐬 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐎𝐜𝐭𝐚𝐯𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐇𝐎𝐘! 😎 🆚 🇨🇭

🗓️ Martes 7 de julio

🕞 3:00 pm (hora COL)

🏟️ BC Place Vancouver, Vancouver (Canadá)

🏆 Copa Mundial de la FIFA 2026

📺 Gol Caracol, Ditu – Fútbol RCN, App Canal RCN… pic.twitter.com/QfZ9i5yG1E — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 7, 2026

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