Con el compromiso entre Colombia y Suiza se terminará la ronda de octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un compromiso apasionante que se jugará en el estadio de Vancouver, en Canadá.

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De hecho, hay mucha emoción en los hinchas porque Colombia viene jugando de gran manera, con tres victorias, un empate y solo un gol recibido en el campeonato, mientras que Suiza tiene una estadística parecida y viene de eliminar a Argelia.

Ahora, un tema a tener en cuenta para este encuentro es la hinchada, pues los aficionados colombianos han respondido de gran manera en todos los estadios en los que le ha tocado jugar a la ‘Tricolor’ y en Canadá no será la excepción.

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Es más, el técnico de Suiza, Murat Yakin, fue cuestionado sobre esta situación y aseguró que no es algo que le preocupe.

“Esta es la tercera vez que jugamos en Vancouver, y hemos tenido dos partidos exitosos, a pesar de la gran afición rival. La afición de Colombia también es numerosa, pero hemos demostrado que podemos con ella. Además, contamos con muchos seguidores en casa, lo que nos da mucha fuerza”, dijo el técnico del cuadro europeo.

No obstante, más allá de la afición, sí aseguró que será su compromiso más complicado hasta ahora por la forma de jugar del combinado nacional. “Para los equipos latinoamericanos, cada desafío se trata de sobrevivir. Es duro; probablemente será nuestro partido más difícil. Tenemos que estar a la altura. Tienen jugadores en todas las posiciones que pueden marcar la diferencia. Pero si nos apegamos a nuestro plan de juego, también seremos muy peligrosos”, agregó.

Finalmente, aseguró que no bastará solo con jugar bien, sino hacerlo inteligente porque los latinoamericanos juegan con “más intensidad y pasión”, así que no será un juego sencillo.

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Lo cierto es que este será un compromiso muy parejo, que definirá al clasificado a cuartos de final, en el que se medirá con el ganador entre Argentina y Egipto.

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