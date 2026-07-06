En la noche de este domingo, 5 de julio, la Selección de México quedó eliminada del Mundial 2026 al caer frente a la Selección de Inglaterra en un gran compromiso que se jugó en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

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Y es que en dos desconcentraciones, Inglaterra se fue arriba por 2-0, dejando con las aspiraciones muy complicadas al cuadro anfitrión. Al final, el compromiso terminó 3-2 a favor de los europeos, apagando las ilusiones de un equipo que venía haciendo las cosas bien.

Este fue el resumen:

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Sin embargo, más allá del espectáculo futbolístico, en las graderías se presentaron situaciones muy lamentables que las autoridades deben revisar, ya que teniendo en cuenta el contexto y lo que está viviendo ese país por la violencia, no se pueden permitir.

De hecho, hay un momento que quedó registrado en video y causó alerta. Cuando México metió uno de los goles, un hincha se volteó, se pasaba la mano por la garganta y les decía a los hinchas ingleses: “De aquí te vas muerto”.

Este fue el momento:

#TERRIBLE. “De aquí te vas muerto”. Aficionados mexicanos amenazaron de forma brutal a los hinchas ingleses en gradas del Estadio Azteca. Los agresores advirtieron con decapitar a los seguidores visitantes al finalizar el partido, generando un ambiente de terror sin precedentes. pic.twitter.com/OFtXmrbpAA — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 6, 2026

Y es que una cosa es el folclor, la burla y demás entre hinchas, pero otra ya es pasar a la amenaza directa, que no deja de ser preocupante en los estadios del mundo.

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Lo cierto es que el compromiso terminó a favor de los ingleses, por lo que ahora se medirán contra Noruega el sábado, 11 de julio, a partir de las 4:00 de la tarde, hora colombiana.

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