Este sábado, 27 de junio, la Selección Colombia jugó el último partido de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 frente a Portugal, un compromiso que fue muy emocionante durante los 90 minutos y contó con una gran presencia de aficionados.

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De hecho, desde que se hizo el sorteo, este compromiso fue de los que más llamó la atención de los aficionados, pues millones en todo el mundo solicitaron boletas para poder ver al combinado nacional contra uno de los mejores jugadores de la historia, Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, al final los colombianos se llevaron la mayoría de las boletas y por eso el estadio de Miami parecía Barranquilla, Bogotá o Medellín.

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Es más, tantos fueron los aficionados colombianos en este encuentro, que incluso ‘Speed’, que es uno de los ‘streamers’ más famosos del mundo, se sorprendió con tanto amarillo que se encontró en el estadio.

Fue por medio de su transmisión en vivo que el creador de contenido comentó que “todo el estadio es amarillo” e incluso usó frases como “holy crap”, que se puede traducir como santo cielo.

🚨| WATCH: Speed can’t believe the stadium is FULL of Colombia fans wearing yellow shirts ahead of the Portugal vs Colombia World Cup match 🤯🇨🇴 pic.twitter.com/4mdFJFgss1 — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 27, 2026

Y es que la hinchada colombiana ha respondido de gran manera en la Copa del Mundo, ya que el combinado nacional fue local en el estadio Azteca de Ciudad de México, luego en Guadalajara y finalmente en Miami, Estados Unidos.

Quién es ‘Speed’

Darren Jason Watkins Jr., conocido como ‘IShowSpeed’ o simplemente ‘Speed’, es uno de los streamers más populares y explosivos del mundo. Nacido el 21 de enero de 2005 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, este joven de 21 años se ha convertido en un fenómeno global de internet gracias a su estilo caótico, enérgico y lleno de reacciones exageradas.

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Speed inició su canal de YouTube en 2016 con contenido de videojuegos como NBA 2K y Fortnite, pero pasó años con audiencias muy pequeñas. Su gran despegue ocurrió alrededor de 2020-2021, cuando sus transmisiones virales le permitieron sumar millones de suscriptores en poco tiempo. Hoy cuenta con decenas de millones de seguidores en YouTube, donde combina ‘gaming’, retos, música y streams IRL (en vivo desde cualquier parte del mundo).

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