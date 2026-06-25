Los jugadores de la Selección Colombia están llamando la atención de varios equipos europeos, pues han mostrado un gran nivel en los últimos meses, incluido en los dos compromisos del Mundial 2026, y por eso son objetivos de cara a la próxima temporada.

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De hecho, hay varios jugadores que son bastante jóvenes y eso los hace más atractivos, ya que pueden tener una proyección importante para los próximos años.

Ahora, lo que se conoció es que la Juventus de Italia, que ha venido en una reconstrucción en los últimos años, busca a un jugador en particular que le serviría mucho para tener solidez defensiva y volver a ser protagonista en los distintos campeonatos.

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A qué jugador colombiano quiere la Juventus

Se trata de Jhon Lucumí, defensa de 27 años de la Selección Colombia, quien ha venido teniendo unas temporadas muy interesantes con el Bolonia de Italia y por eso los más grandes ya preguntaron por él.

Así lo informó el periodista Julián Capera, quien por medio de sus redes sociales aseguró que el equipo de Turín ya puso las primeras condiciones, pero el Bolonia piensa tomar las cosas con calma, al menos hasta que termine la Copa del Mundo.

🚨 Juventus 🇮🇹 acelera su gestión por Jhon Janer Lucumí, reporta @AlfredoPedulla. Bolonia 🇮🇹 quería esperar la finalización del Mundial para discutir las condiciones. Su contrato actual termina en junio de 2027. pic.twitter.com/c2n3PMhvK4 — Julián Capera (@JulianCaperaB) June 24, 2026

De hecho, Lucumí tiene contrato hasta 2027, por lo que ya está a tiempo de negociar para dejarle algún dinero al equipo en el que le ha ido bastante bien en una liga top de Europa.

Cabe destacar que según Transfermarkt, el jugador vallecaucano tiene un valor de 22 millones de euros, que para un equipo grande de Europa no es tanto y eso facilitaría su traspaso.

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Por lo pronto, Lucumí se mantiene concentrado en el Mundial, teniendo en cuenta que es titular junto a Dávinson Sánchez y ahora se viene lo más importante: el partido con Portugal y los dieciseisavos de final de la competencia.

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