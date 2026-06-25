La Selección Colombia ya se está alistando para el último encuentro de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues viene de derrotar a Uzbekistán y la República Democrática del Congo para asegurar su cupo en los dieciseisavos de final, pero ahora está con el objetivo de terminar primero del grupo.

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Ahora, conseguir eso no será sencillo, puesto que ahora se medirá con Portugal, equipo de Cristiano Ronaldo, que mostró un fuerte poder ofensivo en el compromiso contra Uzbekistán en la segunda jornada.

Sin embargo, los técnicos, jugadores, analistas e hinchas saben que no será igual, ya que este es el compromiso más parejo del grupo K.

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Es más, Thierry Henry, histórico jugador francés que ahora es panelista en Fox, hizo un análisis y advirtió al combinado europeo de lo que puede ofrecer la ‘Tricolor’.

“¿Podrán hacer lo mismo con Colombia? Será más difícil, pero se abrirán y jugarán. Serán un rival complicado, hay que lidiar con los contraataques colombianos”, dijo el exfutbolista francés.

Además, se refirió al momento en el que está Cristiano Ronaldo y explicó qué debe hacer Portugal para aprovecharlo al máximo en lo que queda de campeonato.

“Hay que alimentar al ‘grandulón’. Hablé de desmarques, de atacar el primer palo, que él hizo y marcó. Si alimentas a este hombre y haces esos desmarques, sí, marca. Me encantó lo que hizo en el tiro libre, sorprendió a todos, es un jugador de equipo, así es como se lidera un equipo”.

Este compromiso llama mucho la atención por la calidad de jugadores, nivel de los equipos y más, por lo que se espera un aforo completamente lleno en el Hard Rock de la ciudad de Miami.

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A qué hora es Colombia vs. Portugal

Este compromiso, correspondiente al último de la primera ronda del grupo K, será este sábado, 27 de junio, a partir de las 6:30 de la tarde, hora colombiana, en Florida, Estados Unidos.

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