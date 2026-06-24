La selección de México ratificó su buen momento en la Copa Mundial 2026 al imponerse por 3-0 sobre Chequia en la última jornada del Grupo A. Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Aguirre terminó la primera fase con puntaje perfecto y aseguró el liderato de su zona.

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El encuentro disputado en el Estadio Azteca tuvo una primera parte equilibrada, con pocas oportunidades claras para ambos equipos. Sin embargo, el conjunto mexicano encontró los espacios necesarios en el complemento para inclinar la balanza a su favor.

La apertura del marcador llegó en el minuto 54 gracias a Mateo Chávez, quien anotó su primer gol con la selección absoluta y desató la celebración de los aficionados locales. Apenas siete minutos después, Julián Quiñones, de origen colombiano, amplió la ventaja al aprovechar un error defensivo de los europeos y sentenciar el compromiso.

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Cuando ya estaba en tiempo de reposición, llegó un tercer gol de los guayos de Álvaro Fidalgo, quien sentenció el resultado y confirmó la superioridad mexicana sobre el terreno de juego.

Chequia quedó eliminada del Mundial 2026

Aunque Chequia necesitaba una victoria para fortalecer sus opciones de clasificación, el equipo europeo tuvo dificultades para inquietar el arco mexicano y no logró transformar sus aproximaciones en ocasiones claras de gol.

La derrota dejó a los checos sin posibilidades de clasificación y puso fin a su participación en el torneo al obtener solo un punto de nueve posibles. A lo largo de la fase de grupos, el equipo europeo sumó un empate, una derrota y cerró su camino con la goleada sufrida ante México.

Mientras tanto, el combinado mexicano completó una campaña perfecta en la primera ronda, con tres victorias en tres partidos, lo que le permitió quedarse con el liderato del grupo y asegurar su presencia en los octavos de final.

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