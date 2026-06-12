La primera jornada del Mundial de 2026 dejó a México y Corea del Sur al frente del Grupo A luego de imponerse en sus respectivos compromisos de debut. Ambas selecciones sumaron tres puntos, aunque el conjunto mexicano ocupa el liderato gracias a una mejor diferencia de gol.

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(Vea también: México rompió maldición en el Mundial con gol de Quiñones y triunfo 2-0 ante Sudáfrica)

El equipo dirigido por Javier Aguirre abrió el torneo con una victoria 2-0 sobre Sudáfrica en el estadio Azteca. El delantero Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial apenas al minuto 9, mientras que Raúl Jiménez amplió la ventaja en la segunda mitad para asegurar los primeros tres puntos del anfitrión.

El encuentro también estuvo marcado por varias expulsiones. Yaya Sithole y Themba Zwane vieron la tarjeta roja por el conjunto africano, mientras que César Campos fue expulsado en los minutos finales por México.

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Celebración gol de Julián Quiñones / Getty

Celebración gol de Julián Quiñones / Getty

Horas más tarde, Corea del Sur protagonizó una remontada frente a República Checa en el estadio de Guadalajara. El equipo europeo tomó ventaja con un gol de Ladislav Krejčí, pero los asiáticos reaccionaron en la segunda parte gracias a las anotaciones de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu, quienes sellaron el triunfo 2-1.

Con estos resultados, México encabeza la clasificación con tres unidades y una diferencia de gol de +2. Corea del Sur aparece en la segunda posición con los mismos puntos, pero con un saldo de +1. República Checa ocupa el tercer lugar tras caer en su estreno, mientras que Sudáfrica cierra el grupo después de la derrota sufrida en el partido inaugural.

Así quedó la tabla del Grupo A del Mundial 2026 tras primera fecha

La segunda fecha del grupo podría comenzar a definir a los clasificados a la siguiente ronda. El duelo más esperado enfrentará a México y Corea del Sur, selecciones que llegan igualadas en puntos y que buscarán dar un paso clave hacia los dieciseisavos de final.

México – 3 puntos (+2) Corea del Sur – 3 puntos (+1) República Checa – 0 puntos (-1) Sudáfrica – 0 puntos (-2)

Por su parte, República Checa y Sudáfrica estarán obligadas a sumar para mantener vivas sus opciones de avanzar en el torneo. Una nueva derrota dejaría a cualquiera de las dos selecciones en una situación muy comprometida de cara a la última jornada.

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