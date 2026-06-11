Momentos de preocupación se vivieron durante una de las más recientes prácticas de la Selección Colombia luego de que el delantero Juan Camilo Hernández sufriera un fuerte choque con uno de sus compañeros en medio de un ejercicio de entrenamiento.

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Imágenes del entrenamiento mostraron al atacante tendido sobre el césped y con evidentes gestos de dolor después del impacto, situación que obligó a la rápida intervención del cuerpo médico del combinado nacional.

La acción despertó inquietud entre integrantes del plantel y aficionados que seguían la jornada, especialmente por la importancia que tiene el delantero dentro de las alternativas ofensivas del equipo colombiano.

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Sin embargo, el incidente no pasó a mayores. El personal médico atendió al jugador en el lugar y evaluó su condición física luego del golpe recibido durante la práctica.

Cucho’ Hernández regresó al entrenamiento con Selección Colombia

Después de varios minutos de observación, el atacante logró recuperarse sin mayores inconvenientes y pudo reincorporarse a los trabajos programados por el cuerpo técnico antes de su debut en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán.

La presencia de Cucho’ Hernández en el resto de la sesión llevó tranquilidad al entorno de la selección, ya que inicialmente el choque había despertado dudas sobre una posible molestia de consideración.

SOLO FUE UN SUSTO🇨🇴😮‍💨 Tras el choque que tuvo “Cucho” Hernández, fue atendido por parte del staff y se recuperó sin problemas El delantero se reintegró al entrenamiento https://t.co/nTBzUnrNpI pic.twitter.com/644uM85Q5Y — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) June 11, 2026

El delantero continuó participando con normalidad en los ejercicios junto al resto de sus compañeros, descartando cualquier situación que le impidiera seguir entrenando.

De esta manera, el susto quedó únicamente en una acción fortuita propia de los trabajos de preparación, mientras el equipo nacional continúa ajustando detalles para sus próximos compromisos.

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