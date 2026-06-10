La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella de cara a las elecciones de este 2026 entró en un terreno de máxima confrontación legal. El movimiento político Defensores de la Patria, que avala la candidatura del abogado, confirmó de manera categórica que desobedecerá las recientes prohibiciones emitidas por el Tribunal Superior de Bogotá, calificando la decisión judicial como un ataque directo a sus derechos políticos.

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La controversia se encendió luego de que un magistrado aceptara las medidas provisionales solicitadas por un ciudadano a través de una acción de tutela. El demandante argumentó que el uso de los símbolos patrios dentro de la propaganda electoral del aspirante vulneraba los derechos de los colombianos. Ante esto, el togado ordenó restringir de inmediato el uso publicitario de la bandera, el escudo y cualquier otra imagen oficial de la nación en los eventos y publicaciones de De la Espriella.

El fallo judicial no se detuvo en los símbolos. El magistrado también le exigió al candidato y a su equipo abstenerse por completo de utilizar las frases “Firmes por la patria” y “Defensores de la patria”, que resulta ser justamente el nombre de la colectividad que impulsa su camino hacia la Casa de Nariño.

La respuesta de la campaña del ‘Tigre’ fue inmediata y feroz. El abogado Germán Calderón España, miembro del equipo jurídico del candidato, radicó una nueva tutela para tumbar la determinación, alegando que se pisotearon derechos fundamentales como el debido proceso, la participación política, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. La estrategia no solo busca revocar la medida, sino obligar al magistrado a responder ante los organismos de control.

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“Ante el adefesio jurídico, acabo de interponer una acción de tutela contra la medida de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que le prohíbe a Abelardo de la Espriella utilizar el eslogan de campaña y el nombre de su movimiento político. Además, voy a interponer denuncia penal y disciplinaria contra ese magistrado. Dios, oh justicia, ¿cuántos crímenes se cometen en su nombre?”, sentenció de manera tajante el abogado Calderón España.

Lejos de moderar su discurso o retirar las piezas publicitarias, Abelardo de la Espriella reaccionó pidiéndoles a sus millones de seguidores que ignoren la restricción judicial. A través de un vehemente mensaje, el candidato instó a la ciudadanía a inundar los canales digitales y las calles con la bandera y el himno de Colombia para blindar la campaña.

“Hoy necesito de ustedes. Que cada celular, cada estado de WhatsApp, cada video y cada camiseta de Colombia se conviertan en un mensaje de libertad. Compartan nuestros símbolos, nuestro himno y nuestro mensaje. Que nadie pueda silenciar la voz de millones de colombianos que quieren una patria distinta. Mientras damos la batalla jurídica, ustedes ayúdenme a que este movimiento siga creciendo en cada rincón del país”, concluyó el aspirante presidencial.

La tormenta jurídica promete escalar en las próximas horas, mientras el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía reciben las acciones legales promovidas por la campaña contra el magistrado del Tribunal.