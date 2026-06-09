Abelardo de la Espriella sufrió un nuevo revés en su campaña, por una notificación que le dieron en la tarde de este martes 9 de junio: le prohibieron usar el eslogan de “firmes por la patria”, su insignia principal con la que más se ha impulsado en estas elecciones presidenciales.

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Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: