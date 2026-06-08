Una nueva controversia política surgió en medio de la recta final de la campaña presidencial de Iván Cepeda, luego de que se conociera un video publicado por Semana, en el que Pedro Acuña, exconcejal de Valledupar y coordinador de la campaña del candidato en esa ciudad, habla ante simpatizantes sobre la logística que tendrán los votantes durante la segunda vuelta.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Mi fuerte no fue estudiar; no le puse cuidado a los maestros”: Aída Quilcué no acabó el colegio)

La reunión se realizó en el corregimiento de Mariangola, en jurisdicción de Valledupar, y allí Acuña hizo referencia a los resultados obtenidos por su sector político en la primera vuelta presidencial. Según señaló, la derrota sirvió para identificar errores dentro de la organización electoral y replantear la estrategia para los próximos comicios.

Durante su intervención, el dirigente aseguró que la campaña se encuentra reorganizando su estructura territorial y que los asistentes contarán con apoyo para movilizarse el día de las elecciones.

Lee También

Uno de los apartes que más ha llamado la atención es cuando promete respaldo logístico para quienes participen en la jornada electoral. Según se escucha en el video, los ciudadanos “van a tener el transporte, los recursos, la bolsa de agua y los almuerzos”.

Acuña también pronunció una frase que ha sido ampliamente comentada por sus críticos: “La plata debe llegar a donde tiene que llegar y el día que tiene que llegar”. Aunque no explicó con precisión a qué recursos hacía referencia, sus palabras despertaron cuestionamientos en medio de una campaña en la que la compra de votos se ha convertido en uno de los temas centrales de discusión.

Pedro Acuña, coordinador de campaña de Iván Cepeda en Valledupar, fue grabado prometiendo “transporte, agua, almuerzos” y dinero para las gestiones electorales del candidato. “La plata debe llegar a donde tiene que llegar y el día que tiene que llegar”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/oQGa8ynzII — Revista Semana (@RevistaSemana) June 8, 2026

La polémica adquiere mayor relevancia porque ocurre apenas días después de que Iván Cepeda anunciara una ofensiva jurídica contra las prácticas corruptas dentro del proceso electoral. El candidato informó recientemente que el abogado Miguel Ángel del Río liderará una estrategia nacional para investigar posibles casos de compra de votos y otras irregularidades.

Del Río confirmó públicamente que asumirá esa responsabilidad y aseguró que comenzará a coordinar equipos jurídicos para recopilar denuncias y acompañar las acciones legales que considere necesarias. “Hoy mismo estaré organizando los equipos jurídicos que apoyarán esta iniciativa”, escribió el abogado en sus redes sociales.

Cepeda, por su parte, celebró la decisión y afirmó que se requiere una vigilancia estricta para evitar cualquier acto de corrupción electoral durante la segunda vuelta.

Por ahora, ni el candidato presidencial ni la dirección nacional de su campaña se han pronunciado sobre las declaraciones de Pedro Acuña, que ya empiezan a generar preguntas sobre los alcances de la logística electoral que se está organizando en algunas regiones del país.

* Pulzo.com se escribe con Z