Iván Cepeda finalmente reconoció los resultados de la primera vuelta del pasado 31 de mayo, en los que Abelardo de la Espriella quedó de primero con más de 10 millones de votos. El candidato del Pacto Histórico dejó un mensaje este domingo 7 de junio en los que aceptaba el escrutinio.

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“En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, manifestó Cepeda a través de ‘X’ (Twitter).

El aspirante del oficialismo aseguró que ha respetado las “reglas democráticas” desde que inició la campaña para las presidenciales. A su vez, añadió que respeta la transparencia para informar los resultados electorales, que mostraron que Cepeda irá a segunda vuelta contra De la Espriella, al haber quedado debajo de este último con más de 9 millones de votos.

Las declaraciones del senador de izquierda se dan una semana después de que se llevó a cabo la primera vuelta. Inicialmente, el congresista no reconoció los resultados y aseguró que había irregularidades. Por esa misma línea habló el presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en un desfase en la inscripción de más de 800.000 cédulas.

Días después, Cepeda reconoció que no tenía pruebas para referirse a un fraude electoral, aunque dijo que su equipo seguiría investigando. Finalmente, este domingo aceptó que el líder de Defensores de la patria ganó limpiamente. Quien sigue insistiendo en esa teoría es el jefe de Estado, que ha repetido hasta el cansancio que De la Espriella no venció de forma regular.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: