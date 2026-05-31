El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los resultados preliminares de las elecciones presidenciales y aseguró que no reconoce el preconteo divulgado durante la jornada electoral, al considerar, según él, que existen irregularidades que deben ser revisadas por las autoridades competentes.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario afirmó que los únicos resultados que aceptará serán los que surjan del proceso oficial de escrutinio adelantado por las comisiones escrutadoras y los jueces de la República.

Petro cuestionó el preconteo y habló de cambios en el software

El jefe de Estado aseguró que el preconteo no tiene carácter vinculante y lanzó fuertes cuestionamientos sobre el sistema utilizado para la consolidación de los datos electorales.

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“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública”, afirmó.

Petro agregó que no acepta los resultados del preconteo porque, según su versión, durante los últimos días se habrían hecho modificaciones en los algoritmos del software utilizado para el conteo y los escrutinios.

Petro habla sobre 800.000 cédulas adicionales

Uno de los puntos más delicados de su pronunciamiento fue la referencia a una supuesta diferencia entre el censo electoral oficial y los datos utilizados por el sistema informático.

“Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales”, aseguró el mandatario.

Además, sostuvo que existen mesas impugnadas que, según él, evidenciarían la inclusión de votos sin respaldo de sufragantes registrados.

“Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”, manifestó.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

Petro dice que solo reconocerá los resultados del escrutinio

Pese a la controversia desatada por sus declaraciones, el presidente insistió en que respetará el resultado que emita la institucionalidad electoral una vez concluya el proceso oficial de escrutinio.

“Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, concluyó.

Las declaraciones llegan en medio de una jornada electoral marcada por la expectativa frente a los resultados definitivos y podrían abrir un nuevo debate político sobre el proceso de conteo y validación de votos.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.