El presidente Gustavo Petro publicó un video en sus redes sociales justo cuando avanzaba la jornada electoral y comenzaban a conocerse los boletines con los resultados de las elecciones presidenciales. La pieza audiovisual reúne imágenes de distintos momentos de su mandato y estuvo acompañada por un mensaje en el que aseguró que quiere ser recordado como “un guerrero por la vida”.

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En el video aparecen escenas de Petro en encuentros con comunidades indígenas, actos públicos multitudinarios, recorridos por diferentes regiones del país y saludos a ciudadanos. También se observan momentos en los que interactúa con niños, mujeres, campesinos, miembros de la Fuerza Pública y otras figuras públicas, mientras de fondo suena una música de tono emotivo.

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Al final del video aparece la frase “Gustavo Petro, presidente de la república”, mientras que en el texto que acompañó la publicación el jefe de Estado escribió: “Soy un guerrero por la Vida”. Además, señaló que espera ser recordado de esa manera al concluir su paso por la Casa de Nariño, en una publicación que llamó la atención por coincidir con el desarrollo de la jornada electoral en Colombia.

Lo que llamó la atención es que publicó el trino mientras se revelaban los resultados de las votaciones e Iván Cepeda obtenía un resultado inesperado. El candidato de Pacto Histórico quedó segundo en las votaciones con un 40,88 % y el gran ganador fue Abelardo de la Espriella con el 43,77 % y superó los 10 millones de votos.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.