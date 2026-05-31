Con el 99.5 % de las mesas escrutadas, la candidata del Centro Democrático quedó relegada al tercer lugar. Siga en directo el pronunciamiento oficial a través de Noticias Caracol, aliado de Pulzo.

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(Vea también: ¿Por qué es difícil una victoria en primera vuelta? No ha pasado en mucho tiempo)

El preconteo de votos tiene un panorama irreversible en las elecciones presidenciales. Con el 99.5 % de las mesas informadas (parcia), el mapa político del país se sacudió por completo, dejando un panorama sumamente complejo para el sector liderado por la senadora y candidata Paloma Valencia.

Valencia sufrió una derrota considerable al ubicarse en la tercera posición de la jornada, alcanzando apenas 1.633.217 votos (6.92 %). El resultado la deja muy lejos del segundo lugar, ocupado por Iván Cepeda con 9.656.799 votos (40.92 %), y del gran ganador de la fecha, Abelardo de la Espriella, quien se consolidó en la cima con 10.316.370 votos (43.72 %).

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Tras conocerse el contundente resultado, la expectativa nacional se centra en el discurso de aceptación y análisis que la candidata ofrecerá al país en los próximos minutos.

Ver discurso de Paloma Valencia tras elecciones EN VIVO

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Los datos clave del boletín (99.5 % de mesas):

Abelardo de la Espriella: 10.316.370 votos (43.72 %).

Iván Cepeda: 9.656.799 votos (40.92 %).

Paloma Valencia: 1.633.217 votos (6.92 %).

Siga nuestra señal oficial en Pulzo para escuchar el discurso completo, las reacciones de los demás candidatos y el análisis de los expertos sobre el nuevo rumbo político que toma el país.

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