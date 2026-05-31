Las alianzas políticas de cara a la segunda vuelta presidencial ya se empezaron a cocinar, incluso antes de que la Registraduría termine de procesar el último voto de este domingo 31 de mayo. El primero en dar un golpe sobre la mesa fue el representante a la Cámara más votado del país, Daniel Briceño, quien anunció de manera oficial que unirá fuerzas con el candidato de la derecha para la contienda definitiva.

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Briceño, ampliamente conocido en el espectro político por haber sido el jefe de volanteo y de campaña de Paloma Valencia, utilizó sus redes sociales para fijar una postura contundente tras conocerse los resultados del preconteo que dejaron una diferencia milimétrica de cara al balotaje.

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El anuncio se conoció a través de una publicación en la plataforma X, en la que el congresista dejó claro cuál será su rumbo y el de su estructura política en las próximas tres semanas.

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“Mi voto en segunda vuelta será por Abelardo De La Espriella. El país necesita UNIDAD para derrotar a Iván Cepeda y Gustavo Petro. Siempre he actuado con coherencia, conforme a lo que pienso y en favor de la país. Cuenten conmigo”, escribió textualmente Briceño.

El movimiento estratégico del parlamentario busca consolidar un bloque antipetrista unificado, luego de que su antigua jefa de debate, Paloma Valencia, quedara rezagada en los boletines oficiales de la Registraduría.

Este masivo espaldarazo de Briceño llega en el momento más crítico de la jornada, justo cuando los datos consolidados del preconteo confirman que la Presidencia de la República se definirá en un cabeza a cabeza de pura polarización:

Abelardo De la Espriella: 43,62 %

Iván Cepeda: 41,13 %

Al no alcanzar ninguno de los dos la mitad más uno de los votos válidos exigidos por la ley colombiana, el ingreso de figuras con alto caudal electoral como Briceño a las huestes de De la Espriella vaticina una campaña al rojo vivo para los próximos 21 días.

También, el otro peso pesado que anunció su adhesión a De la Espriella es el partido Cambio Radical, que también en sus redes anunció su apoyo al candidato barranquillero, quien tendrá que enfrentar a Cepeda en segunda vuelta.

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Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.