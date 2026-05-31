El panorama político del territorio nacional entró en su etapa definitiva e histórica con los resultados de estas elecciones presidenciales de este 31 de mayo de 2026. Tras conocerse las votaciones de las últimas mediciones y la decantación natural de las campañas en las urnas, los aspirantes que no lograron asegurar un cupo en el definitivo balotaje empezaron a destapar sus cartas estratégicas.

Sigue a PULZO en Discover

Analistas políticos dejan ver a qué proyectos se sumarán los candidatos que perdieron en los próximos días, configurando un complejo y decisivo ajedrez de respaldos ideológicos que resultará vital para inclinar la balanza tanto en los sectores de la izquierda como en las diferentes vertientes de la derecha colombiana.

Por los lados del Pacto Histórico y los sectores alternativos afines al Gobierno actual, el candidato Iván Cepeda recibió un fuerte e importante impulso político en las últimas horas que busca consolidar sus mayorías de cara al conteo definitivo. Figuras de amplio reconocimiento nacional como el exembajador Roy Barreras y el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo oficializaron de manera conjunta su adhesión a esta campaña de izquierda.

Sin embargo, ambos líderes aclararon ante los medios que este respaldo no es un cheque en blanco, sino que está estrictamente condicionado al cumplimiento de un acuerdo programático robusto enfocado en la implementación de reformas sociales en las regiones. A este bloque progresista también se sumó formalmente el exaspirante y exministro Luis Gilberto Murillo, quien había declinado su postulación presidencial hace apenas unas semanas para buscar la unidad, junto a la experimentada líder Clara López, consolidando así una unión monolítica en este sector ideológico de la contienda.

Lee También

En la otra orilla del espectro político, las fuerzas de la derecha y de la oposición tradicional también empezaron a agruparse de manera acelerada con el firme objetivo de unificar las bases de sus partidos y presentar un frente sólido en el tarjetón. En este estratégico bloque, enfocado en respaldar las opciones del abogado Abelardo de la Espriella, el gran ganador de las votaciones, se han ubicado los exaspirantes de centro y de derecha como Miguel Uribe Londoño y el general retirado Gustavo Matamoros.

La gran incógnita pasa por lo que hará Paloma Valencia, quien quedó en el tercer lugar y muy por debajo de las expectativas junto con Juan Daniel Oviedo.

El escenario más complejo, enigmático y disputado de la jornada electoral se encuentra actualmente en el grupo de los candidatos que mantienen posturas independientes, los indecisos y aquellos que promueven activamente la abstención o el voto en blanco. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, mantiene una postura sumamente condicionada y selectiva; manifestó públicamente que iría con Paloma, pero enfatizó de forma tajante que bajo ninguna circunstancia votaría o haría alianza con Abelardo de la Espriella, por lo que se cree que votará en blanco.

Por su parte, el experimentado exgobernador Sergio Fajardo y la excandidata Sondra Macollins decidieron mantenerse al margen de la polarización extrema y se inclinan fuertemente por promover el voto en blanco entre sus comités y seguidores, argumentando que ninguna de las dos opciones finalistas representa el verdadero centro político que el país necesita para los próximos cuatro años.

Finalmente, el director del partido de la U, Mauricio Lizcano, se ha convertido en la gran incógnita del debate público nacional, pues su colectividad aún debate internamente si inclinará la balanza burocrática hacia la propuesta de Iván Cepeda o si terminará respaldando la alternativa de la derecha, manteniendo en vilo a todo el país político en estas definitivas horas previas a la apertura oficial de las urnas.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.