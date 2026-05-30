La recta final de la campaña presidencial en Colombia arde a solo horas de que se abran las urnas este domingo 31 de mayo. En un movimiento estratégico que promete mover el tablero electoral en una de las regiones más clave del país, un grupo de exalcaldes de Antioquia destapó su juego y anunció formalmente su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

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El pronunciamiento, conocido en una carta abierta, está encabezado nada más y nada menos que por el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien además participó previamente en la Gran Consulta por Colombia. Según analistas, estos apoyos regionales en departamentos como Antioquia, Bogotá y la región Caribe serán decisivos para definir quiénes pasan a la segunda vuelta.

En el documento, los exalcaldes señalaron que el país necesita de manera urgente “un liderazgo que entienda el territorio, que hable con la comunidad que vive lejos de Bogotá y que tenga la capacidad de unir lo que la polarización ha roto”.

Los firmantes llenaron de elogios las cualidades de la baraja de candidatos. De la senadora Paloma Valencia destacaron que es “una mujer de principios, con vocación de servicio público y con una claridad ideológica que no se dobla ante la conveniencia”. Por el lado de Juan Daniel Oviedo, resaltaron su perfil como “un técnico riguroso, honesto en el diagnóstico y cercano a los ciudadanos de a pie”.

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Finalmente, los exmandatarios lanzaron una advertencia sobre el olvido de las regiones, asegurando que el desarrollo local se frena cuando la Nación no acompaña los esfuerzos locales, por lo que invitaron a votar “con conciencia y esperanza”.

Este fuerte respaldo en tierras antioqueñas se da apenas horas después de que Paloma Valencia protagonizara un fuerte diálogo en redes sociales junto a su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como parte del remate de su estrategia digital.

La agenda de la candidata para este domingo de elecciones arrancará precisamente en Antioquia, donde acompañará a votar al expresidente Uribe en el municipio de Envigado, y sobre el mediodía se trasladará a Bogotá para ejercer su propio derecho al voto en la localidad de Chapinero.