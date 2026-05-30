Un giro de película tuvo el escándalo del candidato presidencial Santiago Botero en Cartagena. Luego de un angustiante operativo que se extendió por casi ocho horas en un exclusivo edificio del sector turístico de Bocagrande, las autoridades lograron ingresar al apartamento del político, pero se llevaron una enorme sorpresa: el apartamento estaba vacío.

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Según confirmaron fuentes oficiales a Blu Radio, Botero, quien se encontraba atrincherado impidiendo el paso de la ley, evadió el cerco policial. Todo parece indicar que el aspirante presidencial logró escapar de la edificación de manera sigilosa saliendo por la zona de los parqueaderos.

La drástica medida de desalojo fue impuesta de forma urgente por la Comisaría de Familia Permanente de Cartagena para proteger a la esposa del candidato, Manuela Echeverri, y especialmente a su hijo, un bebé de apenas diez meses de edad. La denuncia penal por violencia intrafamiliar señala que Botero llevaba dos días prohibiéndoles de forma tajante el ingreso al apartamento.

El comisario a cargo del caso, Amín Sanabria, detalló el desespero que se vivió durante la jornada ante la total falta de cooperación del político y de su equipo de defensores.

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“No había sido posible iniciar la medida de desalojo porque el candidato presidencial Santiago Botero no había permitido el ingreso al apartamento, y sus abogados tampoco se presentaron en el lugar”, explicó el funcionario antes de ordenar el ingreso definitivo.

Mientras el candidato es buscado por las autoridades tras su presunta fuga por el sótano del edificio, su esposa y el menor de edad finalmente pudieron recibir el acompañamiento de los equipos de protección social para recuperar sus pertenencias y garantizar su seguridad.

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