El nombre de Manuela Echeverri Hoyos pasó de las galerías de arte y las causas sociales a las primeras páginas judiciales del país. La esposa del candidato presidencial Santiago Botero (líder del movimiento ‘Romper el Sistema’) se encuentra en el ojo del huracán luego de entablar una grave denuncia por violencia intrafamiliar que terminó en un masivo operativo policial para desalojar al político de su apartamento en Cartagena.

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Sin embargo, antes de que este drama familiar y político estallara en plena campaña electoral para este 2026, Echeverri ya contaba con una trayectoria pública destacada en varios sectores del país.

Manuela Echeverri es una reconocida artista plástica y activista ambiental colombiana. Su trabajo en el arte la ha llevado a exponer sus obras en diferentes escenarios nacionales, compartiendo incluso muros con grandes maestros de la pintura en el país.

De hecho, ella es la cofundadora de ‘Casa Santiago Botero’, un lujoso e histórico casón-galería ubicado en el centro histórico de Cartagena, donde se exhiben piezas de artistas ilustres como Alejandro Obregón, David Manzur y el fallecido maestro Fernando Botero, junto a sus propias creaciones artísticas.

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Además de su faceta en el lienzo, Echeverri ha estado muy vinculada a las causas ecológicas, llegando a ser nombrada como embajadora de la WWF Colombia (Fondo Mundial para la Naturaleza), liderando proyectos de sostenibilidad, transformación comunitaria y educación para niños en diversas regiones vulnerables de Colombia.

La artista y el empresario paisa (fundador de empresas como Finsocial) conformaron un hogar y compartían la crianza de un bebé de apenas diez meses de edad, quien se convirtió en el centro de la trágica jornada tras terminar temporalmente en un hogar de paso debido a que su padre se atrincheró en la vivienda, impidiendo que sacaran sus pañales y ropa.

Quienes conocen la campaña de Santiago Botero recuerdan que Manuela era presentada formalmente en su biografía oficial como su gran coequipera, destacando su rol como activista y mamá. Hoy, la realidad de la artista es completamente diferente: se encuentra bajo estricto tratamiento psicológico en la recepción de su edificio, resguardada por trabajadoras sociales, tras denunciar que su esposo la dejó “sin un peso” y bajo un presunto historial de amenazas con armas de fuego.

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