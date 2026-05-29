El experto en psicología política explicó en ‘Indecisos’, de Pulzo, cómo la inseguridad impacta la decisión de voto de los que aún no se han definido.

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El miedo y la inseguridad sí estarían definiendo votos en Colombia

El consultor en psicología y comunicación política Carlos Arias aseguró que la inseguridad se convirtió en uno de los factores más determinantes de cara a las próximas elecciones presidenciales y que los principales afectados son los votantes indecisos.

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Durante una entrevista en ‘Indecisos’, el experto afirmó que el miedo, la rabia y la indignación son emociones que hoy están moviendo el comportamiento electoral en el país.

“La situación de seguridad es caótica. Esto no es un juego de niños”, aseguró Arias al referirse a los recientes atentados, masacres y ataques armados registrados en distintas zonas del territorio nacional.

Según explicó, estos fenómenos terminan impactando más a los votantes que aún no tienen una postura política totalmente definida.

“Son los indecisos los que, entre comillas, son más permeados por estos temas de inseguridad”, comentó.

Acá, la entrevista completa:

Carlos Arias explicó por qué el miedo sí influye en las elecciones

Durante la conversación, Arias sostuvo que las emociones son determinantes no solo en política, sino también en las decisiones cotidianas de las personas.

“Las emociones determinan los comportamientos de consumo, de compra y de elección en todo”, señaló.

En ese sentido, comparó el comportamiento electoral con las decisiones sentimentales o incluso con la compra de vehículos, pues aseguró que las personas suelen actuar más por emociones que por análisis racionales.

“La gente toma decisiones por candidatos por la emoción que ese candidato le transmite o le genera”, dijo.

Incluso, explicó que hay emociones que determinan acción inmediata y que, precisamente, esas serían las más poderosas dentro de una campaña presidencial.

“Una de las emociones que genera comportamiento es el miedo, la ira y la rabia”, afirmó.

“El candidato que combine miedo y esperanza gana”

Carlos Arias también explicó que los candidatos más exitosos suelen ser aquellos que logran conectar emocionalmente con los ciudadanos, especialmente en momentos de incertidumbre.

“El candidato que logre construir una emocionalidad alrededor del miedo y la indignación y que la combine con esperanza y amor gana”, manifestó en este medio.

Además, sostuvo que actualmente en Colombia sí existe un ambiente de temor relacionado con la seguridad, lo que terminaría favoreciendo ciertos discursos políticos.

“En este momento hay mucho miedo porque hay mucha inseguridad”, indicó.

El experto también mencionó que las campañas modernas ya no se enfocan únicamente en programas de gobierno, sino en la capacidad de emocionar al electorado.

“La gente no vota por programas; vota por propuestas que emocionen”, puntualizó.

Finalmente, aseguró que los votantes indecisos suelen tomar decisiones en las últimas semanas e incluso horas antes de las elecciones, razón por la que estos factores emocionales se vuelven todavía más relevantes durante la recta final de campaña.

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