Con la experiencia que lo caracteriza, el exdirector del Ideam Max Henríquez dio su pronóstico para lo que será el clima en este domingo, día de elecciones presidenciales en Colombia.

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A través de sus redes sociales, el experto alertó porque ya llegó la primera onda tropical al país y desde ya advierte a los votantes que deben salir con sombrilla porque lloverá en diferentes ciudades.

Aunque no hace mención a una ciudad en específico, Henríquez describe con seguridad que serán muchas lluvias en todo el territorio.

¿Qué clima habrá en Colombia este 31 de mayo, en elecciones presidenciales?

De acuerdo con el meteorólogo, las regiones que más se impactarán son Caribe y Andina.

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“La primera onda tropical se aceleró y ya llegó a Colombia, causando lluvias y tormentas en los departamentos del Caribe y en el norte y centro de la región andina. El domingo de elecciones va a estar medio pasado por agua y así mismo el comienzo de junio”, alertó Max Henríquez en su cuenta de Twitter.

Este es el trino:

La primera onda tropical se aceleró y ya llegó a Colombia, causando lluvias y tormentas en los departamentos del Caribe y en el norte y centro de la región andina. El domingo de elecciones va a estar medio pasado por agua y así mismo el comienzo de junio pic.twitter.com/TxzG32Rtmg — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) May 29, 2026

(Vea también: Empresa se puso la 10 y dará detallazo a los voten este domingo en Colombia; ¿cómo funcionará?)

Sobre la experiencia de este meteorólogo, vale recordar que es uno de los más reconocidos en el país. Su historia con la ciencia comenzó en la década de los setenta, cuando viajó a Budapest gracias a un programa de las Naciones Unidas con el propósito de capacitarse y ayudar a fundar lo que hoy conocemos como los servicios de hidrología y meteorología en Colombia.

A su regreso, tras trabajar en la oficina de pronósticos del aeropuerto El Dorado, Henríquez dio un salto histórico en 1984 al convertirse en el presentador del estado del tiempo en el recordado Noticiero Nacional. En una época donde el clima se medía con “lápiz y papel”, él logró traducir la complejidad de la atmósfera a un lenguaje sencillo y cercano que acompañó a las familias colombianas cada noche durante casi dos décadas.

Con más de 40 años de vigencia profesional, Henríquez se mantiene hoy, en pleno 2026, como un referente activo de consulta en plataformas digitales y medios radiales; desde su residencia en Europa, sigue descifrando las complejidades de fenómenos como El Niño y La Niña, recordándonos que el análisis del tiempo es un asunto de seguridad nacional y rigurosidad científica.

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