La recta final de la campaña presidencial de 2026 en Colombia sufrió un fuerte sacudida este jueves 28 de mayo. A menos de tres días de que los ciudadanos acudan a las urnas para la primera vuelta electoral, el expresidente César Gaviria Trujillo, actuando como director del Partido Liberal Colombiano, emitió un vehemente comunicado a la opinión pública en el que oficializó el respaldo de dicha colectividad a la candidatura de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

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Este movimiento de última hora altera el tablero de la centroderecha y representa una preocupación directa para la campaña del abogado penalista Abelardo de la Espriella, quien también compite por el voto de la centroderecha y la ultraderecha del país.

En el documento emitido desde Bogotá, Gaviria lanzó duras críticas a la gestión de orden público del presidente Gustavo Petro, asegurando que la estrategia de la “Paz Total” se convirtió en una “guerra fratricida” y una “burla al país”. El exmandatario denunció acciones recientes del Eln, como el asesinato de un soldado con drones explosivos en Tibú, heridas a policías en la vía Cúcuta-Pamplona y el lanzamiento de cilindros bomba contra un batallón militar en Riohacha, mientras la guerrilla anunciaba de forma paralela un cese al fuego electoral. “Frente a esta ofensiva criminal, ¿qué ha hecho el presidente Petro? Negociar. Ceder. Suspender órdenes de captura”, cuestionó de manera categórica.

Ante este panorama de seguridad, el Partido Liberal justificó su adhesión a Paloma Valencia afirmando que sus propuestas representan el “orden, firmeza y corazón” que el país necesita. Gaviria destacó que el voto por la senadora es el voto para que Colombia tenga “por primera vez una mujer presidenta” y respaldó sus banderas programáticas, las cuales incluyen la incorporación de 60.000 nuevos integrantes para la Fuerza Pública, el fin de las negociaciones con grupos criminales activos y una fuerte inversión social enfocada en disputarle el futuro de los jóvenes al narcotráfico.

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El jefe de la colectividad liberal cerró su declaración haciendo un llamado explícito a las bases de su partido y a los ciudadanos para que este domingo voten pensando en las víctimas de la violencia reciente, como el soldado Aldair Bermúdez, y en las familias afectadas en La Guajira. Con esta sorpresiva alianza estructural a solo horas de la apertura de los puestos de votación, Valencia suma el andamiaje y la maquinaria de una de las colectividades tradicionales más grandes del país, un factor que indudablemente redefine las fuerzas frente a su directo rival de sector, Abelardo de la Espriella, en la carrera por pasar a la segunda vuelta.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.