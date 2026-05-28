La recta final de la campaña de este mayo de 2026 sigue dejando ver los movimientos y análisis políticos dentro de las diferentes vertientes del Gobierno. En entrevista con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, admitió entre risas cuál sería su panorama ante una eventual presidencia de los tres candidatos que se disputan las urnas este domingo.

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El comentario surgió luego de que se indagara por su relación de cercanía, la cual es casi nula con el candidato del petrismo, Iván Cepeda, quien ha asegurado abiertamente que en su gobierno “se acaban los Benedettis”. En medio de la entrevista, el periodista Julio Sánchez Cristo le recordó al ministro la realidad de su posición actual: “Para nadie es un secreto que usted no está en el circuito de Cepeda; es más, en algún discurso dijeron ‘aquí se acabaron los Benedettis el 7 de agosto’. Por ahí no hay ambiente”.

Asimismo, el director del espacio radial puso de presente que en el eventual gobierno de Abelardo de la Espriella tampoco habría cabida para el funcionario y que, de hecho, como lo ha manifestado el candidato de derecha, serían judicializados para que paguen por las presuntas conductas irregulares durante el Gobierno Petro. De esta manera, el único escenario que le serviría a nivel de relaciones tradicionales sería la victoria de Paloma Valencia, pues fue en esa campaña en la que aterrizaron varios de sus amigos políticos que han acompañado su carrera por más de 20 años.

“Por el lado de Paloma, usted está lleno de amigos. Lo mejor que le pasaría a usted es que gane Paloma, ¿o no?”, le preguntó directamente Julio Sánchez Cristo al jefe de la cartera política. Ante el planteamiento, el ministro del Interior se limitó a responder entre risas: “Si fuera usted mi mamá, tendría razón”. Al cierre del segmento, el propio funcionario prefirió cortar el análisis de los aspirantes presidenciales pidiendo de manera escueta: “Dejemos el tema en el candidato de la vida”.