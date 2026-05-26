A Iván Cepeda le llovieron críticas por haber aparecido en una tarima el pasado lunes 25 de mayo en Sincelejo. El aspirante a la presidencia dio un discurso, pero lo que lo puso en el ojo del huracán fue que ya estaba en medio del cierre de campaña, por lo que sus detractores lo señalaron de haber incumplido el silencio electoral.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Candidato Carlos Caicedo renunció y no va a las elecciones presidenciales: se le unió a Iván Cepeda)

Cepeda estuvo en un evento de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (Ades) y allí dio algunas palabras. Frente a esto, Armando Benedetti aseguró que no se trataba de nada en contra de la normativa y que al aspirante del partido de Gobierno no se le podría sancionar.

El ministro del Interior dijo que las acusaciones no tenían fundamento y que venían desde la ignorancia. Además, aseguró que estuvo en el marco legal porque el mitin fue en las instalaciones de la Ades y no en un espacio público.

Lee También

“Lo único que hay es puro mito y pura ignorancia de la gente. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Una manifestación en un espacio público, no estoy hablando de un espacio cerrado. En el espacio cerrado puede, hasta el día anterior, hacer una manifestación y aún más con invitación”, aseguró el ministro en una atención a medios.

#EsNoticia | El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió los eventos de campaña de Iván Cepeda en la última semana antes de la primera vuelta presidencial y aseguró que “lo único que hay es puro mito e ignorancia”. Según explicó, la ley solo prohíbe manifestaciones en… pic.twitter.com/NfpYHzkSzI — La FM (@lafm) May 26, 2026

(Lea también: [Video] Uribe lanza mensaje al Eln y las disidencias con tal de derrotar a Cepeda: “No se confíen”)

Benedetti agregó que los cierres de campaña hacen prohibición del uso del espacio público principalmente para evitar aglomeraciones, desmanes o traer violencia. Además, señaló que es clave para que los ciudadanos puedan pensar su voto y ejercer ese derecho libremente.

Sin embargo, aprovechó para dejar un vainazo a las campañas de los otros candidatos

“Las demás campañas no saben leer… Acá la gente no sabe leer, sabe echar vaina, insultarlo y gritarlo a uno”, sentenció.

* Pulzo.com se escribe con Z