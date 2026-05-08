El Jaime Lombana habló sobre la polémica que se desató por chats privados que fueron aparentemente manipulados, en los que se habla de una supuesta alianza entre el ministro Armando Benedetti y la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

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Según explicó el penalista en Blu Radio, el contenido extraído del celular de Valencia fue manipulado antes de su difusión pública, especialmente los mensajes relacionados con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Según explicó, expertos consultados dentro de la investigación le advirtieron sobre el uso de tecnologías de ciberataque conocidas como “zero click”, mecanismos que permitirían vulnerar celulares sin necesidad de interacción de la víctima, como abrir enlaces o descargar archivos.

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Lombana también afirmó que no tienen dudas sobre la existencia de una extracción ilegal de información del teléfono de la senadora y sostuvo que posteriormente se habría presentado una modificación del contenido de los chats.

“No nos cabe la menor duda de que en esos WhatsApp, en esos chats, se dio una alteración del contenido de esa extracción. Es decir, hay una extracción ilegal, ilícita, pero adicionalmente hay una edición del contenido de esa información para hacer un daño a la campaña, cualquiera que sea la postura que asuman”, indicó el abogado a la emisora.

¿Alteraron los chats de Paloma Valencia y Armando Benedetti? Abogado Jaime Lombana asegura que fue para “hacer daño” #HoyEnBlu #RecapBlu pic.twitter.com/bDgwPCS3pU — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 8, 2026

Abogado de Paloma Valencia ya radicó denuncia por delito informático

El abogado confirmó que ya fue radicada una denuncia formal ante la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía General de la Nación para investigar el presunto hackeo del celular de la congresista.

De acuerdo con Lombana, expertos consultados dentro del proceso han advertido sobre posibles ataques mediante tecnologías conocidas como “zero click”, que permitirían acceder a dispositivos móviles sin necesidad de que la víctima abra enlaces o descargue archivos.

El jurista insistió en que la principal preocupación de la campaña es que terceros hayan tenido acceso a información sensible, incluidos movimientos y desplazamientos de la candidata.

¿Por qué Benedetti y Valencia intercambiaron mensajes por WhatsApp?

La controversia tomó fuerza luego de que se conocieran versiones sobre supuestas conversaciones entre Paloma Valencia y Armando Benedetti. Frente a esto, la senadora explicó que los contactos con el ministro tenían un carácter institucional y estaban relacionados con asuntos de seguridad por presuntas amenazas contra ella.

La Fiscalía deberá establecer ahora si efectivamente existió una interceptación ilegal del dispositivo y si hubo manipulación del contenido filtrado. También se investigará cómo la información terminó circulando públicamente en medio del ambiente electoral rumbo a las presidenciales de 2026.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.