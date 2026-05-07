El ministro del Interior, Armando Benedetti, decidió romper el silencio frente a la ola de rumores que lo vinculan como un supuesto aliado “en la sombra” de la campaña presidencial de Paloma Valencia. Con su característico estilo punzante, el barranquillero recurrió a sus redes sociales para desmentir cualquier participación en la contienda, recordando que la ley se lo impide tajantemente.

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“¿Cuándo será que se acaben tantos tontos tratando de meterme en todo? A veces me siento una figura”, escribió el jefe de la cartera política. Sin embargo, a pesar de su negativa, Benedetti no escatimó en elogios hacia la senadora del Centro Democrático, con quien compartió ocho años en el Congreso. “Tiene todo mi cariño, aprecio y respeto; de todo corazón espero que le vaya bien”, añadió, aunque aclaró que, de renunciar hoy, su apoyo sería para quien continúe el proyecto de Gustavo Petro.

Por su parte, Paloma Valencia enfrentó los cuestionamientos en una entrevista con Vicky Dávila en Semana. La candidata se mostró indignada por las especulaciones que intentan ligarla al Gobierno nacional. “He pasado de ser uribista a ser santista y ahora a petrista. Mañana dirán que soy hombre. Yo soy la de siempre”, manifestó con sarcasmo.

Valencia fue enfática al negar que Benedetti tenga algún rol en su estrategia electoral: “¡Qué va a estar Benedetti en mi campaña!”. La senadora explicó que sus comunicaciones con el ministro han sido estrictamente institucionales y motivadas por un tema sensible: su seguridad y la de su familia.

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La candidata aprovechó para confirmar que el abogado Jaime Lombana ya tiene el poder legal para denunciar ante la Fiscalía el presunto hackeo de su teléfono. Según Valencia, alguien tiene en su poder chats privados donde se coordinaban esquemas de protección con el Ministerio del Interior. “Sería bueno que la Fiscalía me diga si me interceptan el teléfono y con qué propósito”, sentenció.

Mientras Benedetti y Valencia intentan apagar el incendio, en las entrañas del Pacto Histórico el ambiente no es mejor. Fuentes internas aseguran que Iván Cepeda, el candidato del “guiño” presidencial, prefiere mantener a raya a figuras como Benedetti, Roy Barreras y Daniel Quintero, marcando una fractura evidente en la coalición de gobierno de cara al 31 de mayo.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.