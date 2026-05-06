La candidata presidencial Paloma Valencia se refirió a un eventual apoyo a Abelardo de la Espriella en una hipotética segunda vuelta presidencial, tal como apuntan las más recientes encuestas.

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Durante una entrevista con Vicky Dávila en la Revista Semana, Valencia fue consultada sobre qué haría si De la Espriella fuera quien avanzara a segunda vuelta y le pidiera sumarse a su campaña. Aunque evitó responder con un “no” directo, sí lanzó una frase que podría interpretarse como un portazo: “Yo no cargo maleta porque me da mucho cansancio”.

La candidata del Centro Democrático dejó claro que, en su visión, es ella quien tiene la capacidad de derrotar a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta. “Nosotros vamos a estar para derrotar a Cepeda y quien tiene ese poder soy yo. La campaña que puede ganar, como muestran todas las encuestas, es esta”, aseguró.

La respuesta llamó la atención porque hasta hace unas semanas ambos candidatos mantenían una relación menos confrontativa dentro del espectro de derecha. Sin embargo, en medio del avance de la campaña presidencial, el vínculo político entre Valencia y De la Espriella se ha venido deteriorando con cruces públicos, diferencias estratégicas y disputas por el mismo electorado.

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La tensión parecía calmarse recientemente después de que De la Espriella rechazara debatir con Valencia en plena campaña. El candidato aseguró que no quería exponer la relación entre ambos a ataques que pudieran afectar futuras alianzas políticas.

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De la Espriella dijo que debatir con Valencia sería “echar dos tigres de pelea” y afirmó que prefería cuidar esa relación “como una taza de té”, pensando en una posible segunda vuelta.

Aun así, Valencia ha endurecido el tono frente al abogado barranquillero, mientras De la Espriella también ha tomado distancia de la candidata uribista y de sectores tradicionales que la respaldan.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.