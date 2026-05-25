El candidato presidencial Iván Cepeda participó este lunes en un evento de campaña en Sincelejo, Sucre, en medio de las restricciones que empezaron a regir desde hoy para actividades políticas en plaza pública durante esta etapa electoral.

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El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (Ades), hasta donde llegaron seguidores, dirigentes políticos regionales y miembros de la campaña del aspirante del Pacto Histórico.

Entre los asistentes estuvo Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama, Verónica Alcocer, y esposo de la senadora Ana María Castañeda, presencia que llamó la atención.

La actividad provocó cuestionamientos en redes sociales y sectores políticos debido a que las restricciones electorales ya comenzaron a aplicarse en distintos territorios del país, limitando la realización de actos masivos y concentraciones públicas.

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#Política | El candidato presidencial Iván Cepeda participó en un evento de campaña en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre, en Sincelejo. El aspirante del Pacto Histórico está siendo cuestionado porque en esta etapa de la campaña están prohibidos los actos… pic.twitter.com/vFVI4oCZR2 — La FM (@lafm) May 25, 2026

Sin embargo, desde la campaña de Iván Cepeda defendieron la legalidad del encuentro y aseguraron que la restricción no aplicaría en este caso, ya que se trató de un “encuentro programático en un recinto cerrado con los equipos regionales”.

De acuerdo con esa versión, la reunión tenía un carácter interno y no correspondía a una concentración abierta en plaza pública, por lo que consideran que no incumple las disposiciones vigentes para esta fase de la campaña presidencial.

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En videos y fotografías difundidos en redes sociales se observó a Cepeda compartiendo con simpatizantes y líderes locales durante la actividad política en Sincelejo, ciudad que se ha convertido en uno de los escenarios clave de la disputa electoral en la región Caribe.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre posibles investigaciones o medidas relacionadas con el evento encabezado por el candidato presidencial.

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