A pocos días de la primera vuelta presidencial, La Silla Vacía publicó una de las radiografías electorales más completas del momento: un ponderador que mezcla las encuestas más recientes para construir un promedio sobre cómo va realmente la carrera por la Casa de Nariño.

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El resultado dejó un mensaje contundente: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella aparecen como los dos candidatos con más opciones de avanzar a segunda vuelta.

Según el análisis del medio, Cepeda lidera actualmente con el 38 % de intención de voto, mientras que De la Espriella alcanza el 30 %. Más atrás aparece Paloma Valencia con 18 %, en medio de una caída sostenida durante las últimas semanas.

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La herramienta utilizada por La Silla Vacía no toma una sola encuesta, sino que cruza varias mediciones y les asigna un peso según factores como: fecha de publicación, tamaño de la muestra y desempeño histórico de las firmas encuestadoras.

Por eso, el ejercicio busca mostrar una tendencia más estable y menos dependiente de un único sondeo.

Segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella se ve cada vez más probable

Uno de los puntos más llamativos del análisis es el escenario de segunda vuelta.

De acuerdo con el ponderador, Abelardo de la Espriella aparece por primera vez arriba de Iván Cepeda en un eventual balotaje:

De la Espriella: 43 %

Cepeda: 42 %

Aunque la diferencia es mínima y técnicamente puede interpretarse como un empate, el dato confirma el crecimiento acelerado del abogado durante el último tramo de campaña.

Paloma Valencia también competiría muy cerca de Cepeda en segunda vuelta:

Paloma Valencia: 44 %

Iván Cepeda: 43 %

Sin embargo, el análisis muestra una diferencia clave: la candidatura de De la Espriella viene en ascenso constante, mientras la de Valencia perdió fuerza después de marzo.

Las gráficas publicadas por La Silla Vacía muestran cómo el abogado pasó de estar alrededor del 20 % a rozar el 30 %, convirtiéndose en el candidato que más creció en las últimas semanas.

¿Paloma Valencia atraería nuevos votos?

Otro de los hallazgos del análisis tiene que ver con el llamado “trasvase” de votos en segunda vuelta.

Según los datos recopilados por La Silla Vacía, Paloma Valencia logra captar cerca del 79 % de los votantes de Abelardo de la Espriella en un escenario contra Cepeda. En cambio, el abogado recibiría aproximadamente el 73 % de quienes apoyan a la senadora uribista.

Pero la diferencia aparece cuando se analizan los votos provenientes de otros sectores políticos.

El ponderador muestra que Paloma logra atraer cerca del 42 % de apoyos externos, mientras que De la Espriella recibe alrededor del 34 %.

Eso explicaría por qué ambos aparecen tan competitivos frente a Cepeda, pese a representar estilos distintos dentro de la derecha.

En todo caso, el informe deja una conclusión potente: la elección presidencial de 2026 pasó a ser una disputa más cerrada de lo esperado, con un duelo entre Cepeda y De la Espriella que hoy luce más vivo que nunca.

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