Los movimientos para las elecciones presidenciales en Colombia tienen un nuevo capítulo, a pocos días de que se lleve a cabo la primera vuelta el próximo domingo 31 de mayo a nivel nacional.

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La disputa política entre la candidata Claudia López y el mandatario Gustavo Petro escaló de forma contundente a los estrados judiciales e internacionales, en el marco de la Comisión de Garantías Electorales en Cartagena de Indias.

Desde la capital de Bolívar, la aspirante notificó de manera formal la radicación de una denuncia de carácter penal y disciplinario ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, según replicaron El Tiempo y revista Semana.

De manera paralela, la exalcaldesa de Bogotá solicitó la adopción de medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando poner freno a las conductas que considera lesivas para el debate democrático.

La estrategia legal pretende que los organismos competentes investiguen minuciosamente al jefe de Estado por una supuesta intromisión sistemática en la contienda, utilizando canales institucionales y redes gubernamentales para afectar su imagen política.

La líder del movimiento político argumentó con firmeza que los pronunciamientos del presidente de la República no representan hechos esporádicos, sino una estrategia coordinada desde el Palacio de Nariño para minar su aspiración.

López detalló que Petro ha recurrido públicamente a etiquetarla con calificativos como “traición”, “peñalosismo” y de liderar un viraje hacia sectores de la derecha, ideas que han sido difundidas ampliamente en eventos ministeriales oficiales.

Para contrarrestar estos señalamientos, la exmandataria capitalina recordó los pormenores de su victoria electoral en la Alcaldía de Bogotá durante el año 2019, aclarando los detalles de su independencia de las facciones petristas.

La candidata explicó que nunca pactó coaliciones con dicho sector, enfatizando que en ese proceso el partido Colombia Humana compitió de forma autónoma con Hollman Morris, quien resultó derrotado en las urnas frente a ella.

Por tal motivo, López aseveró que las acusaciones gubernamentales son infundadas y constituyen una campaña de desinformación. Asimismo, manifestó que los comités de vigilancia electoral no han logrado mitigar la supuesta injerencia del Ejecutivo.

Como sustento probatorio, la defensa de la candidata incorporó una declaración del propio Petro emitida el 20 de mayo, donde el mandatario admitía explícitamente su impedimento legal para participar en debates electorales por su condición.

Finalmente, la petición internacional elevada ante la CIDH exige una retractación inmediata por parte del gobernante colombiano, con el firme propósito de blindar el proceso democrático durante los días que restan de la actual campaña.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia en 2026?

Las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 están programadas para llevarse a cabo en su primera vuelta el próximo domingo 31 de mayo de 2026, de acuerdo con el calendario institucional establecido.

Este proceso democrático busca definir al sucesor del actual mandatario del país. Las urnas permanecerán abiertas en todo el territorio nacional desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde de ese día.

En caso de que ninguno de los candidatos en contienda logre obtener la mitad más uno de los votos válidos durante la primera jornada, se procederá obligatoriamente a realizar una segunda vuelta electoral.

Dicha votación definitiva entre las dos opciones con mayor apoyo popular se encuentra agendada para el domingo 21 de junio de 2026, garantizando así la legitimidad democrática del nuevo jefe de Estado.

Los ciudadanos residentes en el extranjero cuentan con un periodo extendido para ejercer su derecho al sufragio. Las mesas de votación en los consulados de todo el mundo operan desde el lunes 25 de mayo.

La organización, logística y supervisión de las jornadas electorales están a cargo de las máximas entidades del poder electoral colombiano, encargadas de vigilar el cumplimiento de las normativas vigentes en cada región.

Dichos organismos coordinan la distribución de los kits de votación, la capacitación de los jurados de mesa y la implementación de sistemas tecnológicos para el conteo rápido de los resultados preliminares.

El proceso cuenta con el acompañamiento de misiones de observación internacional encargadas de verificar las plenas garantías para todos los partidos políticos implicados, promoviendo la transparencia y la legalidad del debate público.

La ciudadanía puede consultar sus puestos de votación y la designación como jurados ingresando directamente a las plataformas virtuales oficiales dispuestas por la autoridad electoral para facilitar el acceso a la información.

El cumplimiento de este calendario constitucional ratifica la estabilidad de las instituciones democráticas colombianas, permitiendo una transición ordenada del poder Ejecutivo según los mandatos consagrados en la legislación nacional vigente.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.