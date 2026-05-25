La discusión entre el presidente Gustavo Petro y el registrador nacional Hernán Penagos por los llamados “’softwares’ electorales” volvió a poner sobre la mesa cómo funcionan realmente las herramientas tecnológicas que intervienen en las elecciones colombianas y cuál es el papel de cada una dentro del proceso.

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Uno de los puntos clave es que en Colombia no existe un único ‘software’ que controle toda la operación electoral. Por el contrario, hay diferentes plataformas y sistemas que cumplen funciones específicas, desde el preconteo de votos hasta los escrutinios oficiales y la resolución de reclamaciones ante las autoridades electorales.

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Dentro de los sistemas más cuestionados por el presidente Petro están los relacionados con la operación logística electoral de 2026, que actualmente están a cargo de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, liderada por Thomas Greg & Sons. Allí se encuentra el ‘software’ de transmisión del preconteo, encargado de recibir la información de las actas E-14 enviadas desde las mesas de votación y consolidar esos datos preliminares.

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Esa misma unión temporal también administra el ‘software’ de escrutinios zonales, municipales y departamentales, cuya función es apoyar el conteo y consolidación de resultados en las diferentes etapas territoriales. Estos sistemas operan sobre las actas diligenciadas por los jurados de votación y son justamente los que Petro ha pedido que queden bajo control total del Estado colombiano y sean sometidos a auditorías más profundas.

Por otro lado, existe el llamado ‘software’ nacional de escrutinio, que pertenece al Estado y está bajo administración del Consejo Nacional Electoral. Este sistema no participa directamente en el conteo inicial de votos ni reemplaza a los jurados, sino que sirve para apoyar a los magistrados del CNE en la revisión de reclamaciones, impugnaciones y denuncias presentadas durante el proceso electoral.

Además, el acceso a este ‘software’ nacional de escrutinio está restringido exclusivamente a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral y funciona mediante autenticación biométrica presencial. Según las autoridades electorales, esto busca garantizar mayores niveles de seguridad y evitar manipulaciones externas en las etapas finales del escrutinio oficial.

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