A tan solo diez días de que el país acuda a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia en este 2026, se desató un fuerte choque institucional entre la Casa de Nariño y la organización electoral. En entrevista con Blu Radio, el registrador nacional, Hernán Penagos, defendió con vehemencia la transparencia del proceso, blindó el sistema y desestimó de tajo las constantes dudas del presidente Gustavo Petro sobre un presunto riesgo de fraude informático.

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El registrador fue categórico al explicar que la tecnología en el país no define las elecciones de manera autónoma, devolviéndole la tranquilidad a la ciudadanía frente a las narrativas de manipulación digital.

“El software no suma votos, el software no declara resultados, el software no dice quién es el presidente de Colombia”, enfatizó Penagos, recordando que el sistema de escrutinio en el país sigue siendo eminentemente manual y que las actas físicas (formularios E-14) son el verdadero soporte legal de la votación.

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista tuvo que ver con la insistencia del mandatario y de sectores del Pacto Histórico de tener acceso abierto al código fuente del sistema de consolidación de datos. Penagos advirtió que ceder a esa presión generalizada pondría en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad del certamen democrático.

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“Ese software y ese código fuente no pueden entregarse a cualquier ciudadano porque eso genera graves riesgos para el proceso electoral: posibilidades de suplantación, de buscar mecanismos para alterarlo y vulnerarlo… Es como entregar la clave de la bóveda de un banco“, sentenció de forma tajante el funcionario.

Para dar un parte de tranquilidad, aclaró que el programa informático es propiedad exclusiva del Estado, fue comprado hace más de cinco años a la firma Indra y su operación está bajo la estricta vigilancia del Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, anunció que el próximo 28 de mayo el código será congelado, garantizando que nadie pueda meterle mano o modificarlo antes de la apertura de urnas.

Frente al manto de duda del Ejecutivo, la Registraduría Nacional recordó que el blindaje real contra el fraude estará en las manos de la misma gente en los puestos de votación el próximo 31 de mayo. Para esta jornada histórica se contará con 860.000 jurados de votación y se proyecta la acreditación de más de un millón de testigos electorales de todas las campañas.

Penagos enfatizó que los testigos de los diferentes partidos contarán con dos superpoderes o herramientas clave para vigilar las 122.000 mesas habilitadas en el territorio nacional:

Registro fotográfico obligatorio: Podrán tomar fotos legibles a los formularios E-14 apenas se cierre el conteo en la mesa, antes de que los pliegos sean trasladados.

Podrán tomar fotos legibles a los formularios E-14 apenas se cierre el conteo en la mesa, antes de que los pliegos sean trasladados. Reconteo inmediato en mesa: Tendrán la facultad legal de exigir la revisión y el reconteo de los tarjetones si llegan a detectar la más mínima inconsistencia.

El jefe del organismo electoral concluyó proyectando que los primeros resultados concluyentes del preconteo se conocerán hacia las 6:00 de la tarde con cerca del 70 % de la votación consolidada. Asimismo, le envió un dardo a los sectores políticos al señalar que los verdaderos peligros de la jornada están en la calle con la compra de votos y la coacción armada de grupos ilegales, y no en las pantallas de la entidad.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.