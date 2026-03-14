Los colombianos que cambiaron de residencia o que votarán por primera vez todavía cuentan con tiempo para actualizar su información electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La Registraduría Nacional confirmó que el proceso de inscripción de cédulas sigue abierto para quienes necesiten modificar su puesto de votación antes de la jornada electoral.

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De acuerdo con el calendario electoral, el trámite de inscripción de cédulas estará disponible hasta el 31 de marzo de 2026. Los ciudadanos que completen el procedimiento dentro de ese plazo podrán participar en la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo de 2026.

La Registraduría insiste en que los votantes revisen con anticipación su puesto de votación y completen la inscripción de la cédula antes del cierre del plazo, con el fin de evitar inconvenientes el día de las elecciones.

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¿Quiénes deben inscribir la cédula hasta el 31 de marzo?

El registro aplica especialmente para personas que cambiaron de residencia, votarán por primera vez o desean modificar su lugar de votación. Este trámite permite actualizar el puesto electoral más cercano al domicilio actual y facilita el acceso a las urnas el día de la votación.

Las autoridades también recuerdan que quienes completaron el proceso antes del 8 de enero de 2026 pudieron participar tanto en las elecciones legislativas como en las presidenciales. En cambio, los ciudadanos que se inscriban después de esa fecha y antes del 31 de marzo solo podrán votar en los comicios para elegir presidente y vicepresidente.

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¿Cómo cambiar el puesto de votación para las elecciones presidenciales en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten cambiar su puesto de votación para las próximas elecciones presidenciales pueden hacerlo mediante el proceso de inscripción de cédula ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. El trámite es presencial y permite actualizar el lugar donde una persona votará según su residencia actual.

Pasos para cambiar el puesto de votación

Los ciudadanos pueden completar el proceso siguiendo estos pasos:

Acudir a una sede de la Registraduría más cercana a su lugar de residencia. Presentar la cédula de ciudadanía original. Solicitar la inscripción de la cédula para actualizar el puesto de votación. Elegir el nuevo lugar de votación dentro del municipio donde reside actualmente. Confirmar el registro para que el cambio quede habilitado en el censo electoral.

Lugares donde se puede hacer el trámite

El cambio de puesto de votación se puede solicitar en:

Sedes de la Registraduría en todo el país.

en todo el país. Puntos autorizados de inscripción habilitados durante el calendario electoral.

habilitados durante el calendario electoral. Consulados de Colombia, en el caso de ciudadanos que viven en el exterior.

Los ciudadanos pueden consultar el directorio de sedes en la página oficial de la Registraduría: https://www.registraduria.gov.co

Para los colombianos que viven fuera del país es más fácil cambiar el puesto de votación, se puede hacer desde el celular mediante una plataforma digital con biometría facial

El proceso consiste en:

Ingresar al portal de inscripción en el exterior de la Registraduría. Escribir el número de cédula. Validar la identidad mediante biometría facial. Seleccionar el consulado o ciudad donde votará.

Cabe resaltar que la inscripción de cédulas y la actualización del puesto de votación no solo son un requisito legal, sino una herramienta para fortalecer la participación ciudadana. Cumplir con este proceso garantiza que cada voto sea contado correctamente y permite que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio de manera organizada y segura.

Además, estar al día con el registro electoral refleja un compromiso con la transparencia y la democracia en Colombia. Consultar el puesto de votación, incluso con anticipación, contribuye a reducir filas y retrasos el día de las elecciones, facilitando que más personas puedan participar sin inconvenientes.

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