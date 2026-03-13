Así como Iván Cepeda respondió sobre su salud en medio de esta temporada electoral, Gustavo Petro salió al paso luego de que surgió un llamado de atención debido a sus comentarios en este contexto.

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El mandatario ha expuesto su molestia con el Código Nacional Electoral, al punto de que ha dejado sobre la mesa un posible fraude en los comicios en medio de las votaciones legislativas que pasaron el domingo 8 de marzo y con la mira en las presidenciales que vienen el próximo 31 de mayo.

Lo cierto es que el tema tuvo un reciente nuevo capítulo por parte de las autoridades colombianas, que se refirieron a esos comentarios y hasta le mandaron una notificación.

Sin embargo, la respuesta de Petro desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) estuvo lejos de cerrar el capítulo y, al contrario, se plantó con dureza en su postura frente al tema.

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“Por objeción de conciencia y por mi libertad propia no me dejo censurar de nadie. El derecho a expresar el pensamiento es fundamental, si el presidente no defiende su derecho, se arrincona a toda la libertad en Colombia”, aseguró.

De ahí, aparte de ignorar la advertencia de la Procuraduría para cesar sus ataques al sistema electoral, aprovechó para lanzarle un nuevo cuestionamiento al Registrador Nacional, Hernán Penagos, sobre un fallo que destapó en las recientes elecciones.

“Más bien que muestre el registrador qué pasó con el software y las más de tres mil mesas dónde al Pacto le puso el software: ‘Null’ explique el registrador que significa eso”, sentenció.

La reacción incluyó un trino en el que se mencionó la audiencia pública citada con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para hacerle la exigencia al presidente de Colombia de respetar la prohibición de participación en política.

Así se enardece el ambiente de las elecciones presidenciales de 2026, en las que Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se perfilan como grandes protagonistas entre el electorado.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 representan el proceso democrático más relevante para el futuro político del país. De acuerdo con el calendario oficial establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil y bajo el marco de la Constitución Política, la primera vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 31 de mayo de 2026. Durante esta jornada, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro para el periodo constitucional 2026-2030.

En el sistema electoral colombiano, si ninguno de los candidatos inscritos obtiene la mitad más uno de los votos válidos, se debe realizar una segunda vuelta. Esta votación definitiva está programada para el domingo 21 de junio de 2026.

En esta instancia, los dos candidatos con las votaciones más altas en la primera jornada se enfrentarán nuevamente, y ganará quien obtenga la mayoría simple de los sufragios, asegurando así la legitimidad del nuevo mandatario.

Es fundamental que los votantes sigan de cerca las fechas clave previas a estos comicios. Por ejemplo, el periodo para la inscripción de cédulas y el cambio de puesto de votación suele cerrar dos meses antes de la elección inicial.

Además, los colombianos residentes en el exterior contarán con una semana completa para ejercer su derecho al voto, iniciando el lunes 25 de mayo y culminando el domingo 31 de mayo de 2026, facilitando así la participación de la diáspora en el proceso electoral.

Finalmente, el candidato que resulte vencedor asumirá oficialmente la presidencia de la República el 7 de agosto de 2026 en una ceremonia de posesión en Bogotá. Mantenerse informado a través de los portales gubernamentales garantiza el ejercicio de un voto consciente y libre de desinformación.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.