Iván Cepeda, de cara a las elecciones presidenciales, sorprendió al exponer cómo tiene planeado un acuerdo nacional en el que remarcó la importancia de contar con el uribismo, sector con el que ha tenido marcadas diferencias.

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El candidato a la presidencia de Colombia se refirió al tema en medio de los planteamientos de una mesa de diálogo que propone en caso de ser electo, según explicó en entrevista con El Tiempo.

En ese sentido, primero, aclaró si ha planteado llevar a cabo una asamblea nacional constituyente, por lo que explicó los pasos que tiene previstos en medio de ese proceso si llega a ser mandatario.

“Si uno va a comenzar un camino de un acuerdo, mal haría en comenzarlo con una amenaza: sentémonos a hablar y vemos. Yo creo firmemente en la posibilidad de hacer acuerdos y diálogos. He visto y he participado en esos procesos de diálogo. Sé cómo se hacen los acuerdos y entre gente que está en posiciones totalmente distintas, diametralmente opuestas. Y entre esas personas y esas organizaciones, grupos y el propio Estado, he visto que es posible hacer acuerdos. Es más, se ha llegado a acuerdos. ¿Por qué no podríamos hacerlos aquí y ahora entre los colombianos? Eso me parece que es, digamos, una cosa que es elemental, por supuesto que es posible”, afirmó.

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De ahí, fue consultado sobre a quiénes incluiría en esa mencionada conversación y si contaría con el uribismo, liderado por Álvaro Uribe Vélez, con quien ha tenido choques en el pasado. Allí, reconoció el papel de este sector a pesar de las diferencias en cuestión.

“Hay muchas heridas, muchos problemas, muchos prejuicios, muchas razones válidas para tener desconfianzas, para albergar sentimientos a veces muy negativos. Pero creo yo que incluso en esa otra orilla hay también un amor por este país, no me cabe duda”, aseguró.

Lo cierto es que Cepeda aceptó que no descarta la búsqueda de una constituyente en la eventualidad de que el acuerdo nacional propuesto no llegue a un buen puerto en ese camino.

“Claro, porque a ver qué pasa. Puede ser que al final de ese camino, no al comienzo, sino al final, nos pongamos de acuerdo en que hay unos temas pactados y viene un asunto que es cómo se implementa, como en todo acuerdo. Entonces, para implementarlos hay que incorporarlos a la Constitución y al orden legal”, indicó.

Así, en medio de los planes que tiene pensados en su gobierno si gana las próximas elecciones presidenciales, el candidato puso sobre la mesa un tema en el que quedó un capítulo clave sobre el uribismo.

¿Por qué Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez tienen problemas?

El enfrentamiento entre Iván Cepeda Castro y Álvaro Uribe Vélez es uno de los más prolongados y judicialmente complejos de la historia política colombiana reciente. Abarca cinco décadas de diferencias ideológicas y más de una década de batallas jurídicas.

Sus trayectorias reflejan polos opuestos: Uribe, ligado desde sus orígenes a la ganadería y la administración pública, y Cepeda, heredero de una tradición de militancia de izquierda y participación en movimientos sociales. El primer cruce público ocurrió en 1977, durante el paro cívico nacional.

El padre de Iván Cepeda fue asesinado en 1994 en un crimen atribuido por la justicia a una alianza entre fuerzas estatales y grupos paramilitares. Esto marcó profundamente el perfil de activista del senador.

En septiembre de 2014, Cepeda citó a Uribe a un debate en el Congreso en el que lo señaló de presuntos nexos con el paramilitarismo. Entre las pruebas estaban testimonios de dos exparamilitares, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes afirmaban que el Bloque Metro de las AUC habría nacido en la finca Guacharacas, de los Uribe Vélez.

La reacción de Uribe fue denunciar ante la Corte Suprema de Justicia a Iván Cepeda por una supuesta manipulación de testigos. Pero en 2018 la Corte absolvió a Cepeda y abrió en cambio una investigación contra Uribe, precisamente por lo mismo que había acusado al senador: manipulación de testigos.

En agosto de 2020, Uribe fue arrestado por orden de la Corte Suprema de Justicia. Ante eso, decidió renunciar a su curul como senador, lo que trasladó el caso a la Fiscalía. Según la Fiscalía, Uribe fue el determinador de los “peregrinajes carcelarios” del abogado Diego Cadena, quien habría buscado testigos falsos contra Cepeda.

El proceso culminó el 21 de octubre de 2025 con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver a Uribe por todos los cargos, revocando así la condena en primera instancia que lo había hallado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal. La Fiscalía y las víctimas anunciaron recurso de casación.

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