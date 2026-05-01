En medio de una polarización extrema que marca la contienda presidencial 2026, la senadora uribista demostró fuerza territorial en el Meta. El video compartido por el Centro Democrático muestra una plaza repleta, con cientos de banderas y seguidores coreando su nombre.

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“Gracias, Meta: su fuerza y compromiso nos acercan a un propósito claro. Con ustedes, haremos de Paloma Valencia la próxima presidenta de Colombia”, escribió la colectividad.

Colombia vive uno de los momentos más divididos de las últimas décadas. Mientras Iván Cepeda lidera varias encuestas desde la izquierda, la derecha libra una dura pelea interna entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Ambos se disputan el voto anti-Pacto Histórico, pero sus roces constantes han causado preocupación en sectores opositores, que temen que la fragmentación termine beneficiando al candidato de izquierda.

Valencia, quien en recientes mediciones ha superado a De la Espriella y aparece como la principal contendora de Cepeda en segunda vuelta, busca consolidarse como la opción de centro-derecha con mayor caudal.

Su fórmula con Juan Daniel Oviedo y el respaldo del uribismo puro le han permitido crecer en intención de voto, especialmente en regiones como el Meta, tradicional bastión opositor.

La candidata ha hecho de la seguridad uno de sus ejes centrales. En su paso por Villavicencio y otros municipios del departamento, insistió en la necesidad de recuperar el orden público y llamó a los llaneros a no dejarla sola en esta batalla. El Meta, afectado por problemas de violencia y grupos armados, responde con entusiasmo a su discurso firme.

(Ver también: Paloma Valencia alerta que estarían pagando $ 2.000 millones por atentar en su contra)

Analistas coinciden en que eventos como el de este viernes son clave para Valencia. No solo miden músculo territorial, sino que envían un mensaje claro a la derecha dividida: el terreno se juega en las regiones. Mientras tanto, la polarización sigue subiendo la temperatura a menos de un mes de la primera vuelta.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.