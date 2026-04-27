La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia denunció públicamente un presunto plan para atentar contra su vida, que, según afirmó, estaría siendo promovido por el frente 42 de las disidencias de las Farc.

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De acuerdo con la congresista, el grupo armado habría ofrecido una suma de 2.000 millones de pesos a cambio de ejecutar el ataque. Valencia aseguró que detrás de esta amenaza estaría un hombre conocido con el alias de ‘Buche Tula’, a quien señaló como presunto responsable de la coordinación del plan.

Este hecho se conoce en medio de un clima de preocupación por la seguridad de líderes políticos en el país, luego de que la campaña del también precandidato presidencial Iván Cepeda denunciara un nuevo ataque contra su sede en Medellín.

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Según informó su equipo, la sede ubicada en el barrio La Floresta fue vandalizada con piedras y pintura roja, siendo esta la segunda vez que ocurre un hecho similar en el mismo lugar. La campaña pidió a las autoridades garantías para el ejercicio político y el desarrollo de sus actividades.

Ambos episodios han encendido las alertas sobre la seguridad en el contexto electoral, por lo que se espera que las autoridades adelanten investigaciones y refuercen las medidas de protección para los candidatos.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.