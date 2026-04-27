En este nuevo sondeo, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera con el 44,3 % de intención de voto, registrando un crecimiento significativo frente a febrero, lo que consolida su posición como principal favorito.

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En segundo lugar se ubica Abelardo de la Espriella, quien también muestra un aumento al alcanzar el 21,5 % de la intención de voto.

Por su parte, Paloma Valencia, del Centro Democrático, protagoniza uno de los mayores avances en cifras al subir al 19,8 %, casi duplicando su respaldo.

De hecho, el gerente general de Invamer, Martín Orozco, afirmó: “La que más crece es Paloma Valencia”, haciendo alusión al subidón de Valencia en este sondeo de cara a las elecciones.

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Más rezagados aparecen los candidatos de centro, Claudia López y Sergio Fajardo, con cifras inferiores incluso al voto en blanco, que alcanza el 4,8 %, evidenciando un electorado aún indeciso.

El estudio anticipa una segunda vuelta el 21 de junio, ya que ningún candidato supera el umbral necesario para ganar en primera.

En ese escenario, Cepeda mantendría ventaja frente a sus rivales, con resultados más amplios ante De la Espriella y más ajustados frente a Valencia, confirmando una contienda competitiva en su fase final.

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