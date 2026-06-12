La posibilidad de que se presenten disturbios violentos después de las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio encendió las alertas del Gobierno Nacional. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los organismos de inteligencia han detectado riesgos asociados a eventuales reacciones violentas tras conocerse los resultados de los comicios.

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Las declaraciones fueron entregadas durante la presentación del Sistema de Información para el Seguimiento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH). Allí, el funcionario advirtió que una de las principales amenazas identificadas es el paso de la desinformación a acciones violentas por parte de algunos sectores radicalizados.

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“Respecto a posibles disturbios violentos tenemos información de inteligencia que podría llegar a ocurrir, y es de las amenazas más importantes que tenemos. Después de la desinformación, viene ya el tema de la acción violenta de algunas personas”, afirmó Sánchez. Además, hizo un llamado a los líderes políticos, autoridades y ciudadanos para promover mensajes respetuosos y evitar discursos que inciten al odio o a la confrontación.

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Según explicó el ministro, las alertas se encuentran focalizadas en 38 municipios del país. Sin embargo, las mayores preocupaciones están concentradas en cuatro grandes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde las autoridades reforzarán las medidas preventivas y de monitoreo antes y después de la jornada electoral.

Como parte de la estrategia de seguridad, Sánchez anunció que el Gobierno activará con anticipación el Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento a cualquier amenaza. “Lo vamos a activar muchos días antes. No el mismo día, como se estaba haciendo en las elecciones”, indicó el funcionario durante la rueda de prensa.

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Adicionalmente, el martes previo a las elecciones se pondrá en marcha un PMU cibernético con el objetivo de monitorear redes sociales y plataformas digitales para detectar posibles campañas de desinformación o acciones que puedan derivar en hechos violentos. “Aquí debe ganar la democracia, el depositar el voto en una urna, no en lanzar una piedra contra otro”, concluyó el ministro de Defensa.

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