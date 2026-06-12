En pocas palabras, la revista Cambio asegura que el Pacto Histórico no ha sabido sortear las crisis recientes y, en lugar de estar unidos, algunos de sus principales líderes están de pelea y han salido públicamente a sacarse los trapitos al sol, literalmente.

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“A menos de diez días de la segunda vuelta, el Pacto Histórico enfrenta varios choques internos que han marcado la recta final de la campaña de Iván Cepeda. Lo que parecía una coalición unificada hoy muestra diferencias entre algunas de sus principales figuras”, asegura ese medio digital.

En su análisis, que fue replicado en Instagram, Cambio describe que uno de los episodios que han elevado la crisis se dio esta semana con la decisión de la representante Gloria Arizabaleta que impulsar una suspensión del presidente Gustavo Petro, pese a que no tiene la facultad para hacerlo o por lo menos requiere de varias instancias para lograrlo.

“La medida provocó reacciones dentro y fuera del movimiento”, afirma la publicación.

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Otra relación que está rota por estos días es la de María José Pizarro con la senadora Isabel Zuleta, que en los últimos días sostuvieron un enfrentamiento público sobre el manejo de la campaña. Dicho manejo, en buena parte, ha sido liderado por Pizarro, la jefe de debate de Iván Cepeda.

A través de un grupo de WhatsApp, filtrado por revista Semana, se conoció el cruce de mensajes entre ambas figuras del Pacto Histórico.

“Ante la inoperancia del equipo de Iván, sobre todo de Gabriel Becerra y María José, la respuesta (no constituyente) es ceder en nuestras apuestas. Una campaña cerrada que nos ha excluido no define la agenda social. No nos sigan insultando. Qué tristeza la ceguera”, escribió en un primer momento la congresista Zuleta.

En respuesta a ello, la senadora Pizarro firmó que esta afirmación era injusta y se subió de tono el trato entre ambas congresistas.

“Es injusto su señalamiento, pero parece que lo suyo es eso, señalar como si estuviéramos en la santa inquisición”, escribió Pizarro en dicho chat de WhatsApp.

A su turno, nuevamente Isabel Zuleta le respondió:

“No tengo los problemas de intentar quedar bien con todo el mundo como sí los tiene usted (…) Se puede quedar con sus formas; a mí lo que me importa es la gente en los territorios”.

Crisis en el Pacto Histórico a pocos días se la segunda vuelta presidencial

Cambio, además, describe que otra evidencia más de la crisis que se vive en ese movimiento político son las diferencias recientes entre Armando Benedetti y Carlos Carrillo, hoy exdirector de la UNGRD.

Este último pidió investigar a Benedetti por participación en política y mostró desacuerdo con las decisiones que el funcionario ha ejecutado en medio de la campaña. Incluso, pidió la suspensión del ministro.

A su turno, Benedetti descartó que existan motivos para que lo suspendan y calificó a Carrillo de ser “un tonto”.

“Eso es como cuando uno estaba chiquito, que lo regañaban en el colegio y decían: ‘No, pero el que más gritó fue el otro estudiante’”, expresó Benedetti, en Blu Radio.

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